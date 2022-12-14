Сборная Аргентины разгромила Хорватию (3:0) и вышла в финал ЧМ-2022.

Аргентинцы в шестой раз в истории сыграют в финале чемпионата мира. Только сборная Германии выходила в финал чаще – восемь раз.

Аргентина дважды становилась чемпионом мира (1978 и 1986).

Аргентина сыграет в финале с победителем пары Франция – Марокко.

Финал состоится 18 декабря в 18:00 мск.

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