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    Только одна сборная выходила в финал ЧМ чаще, чем Аргентина

    Сборная Аргентины разгромила Хорватию (3:0) и вышла в финал ЧМ-2022.

    Аргентинцы в шестой раз в истории сыграют в финале чемпионата мира. Только сборная Германии выходила в финал чаще – восемь раз.

    • Аргентина дважды становилась чемпионом мира (1978 и 1986).
    • Аргентина сыграет в финале с победителем пары Франция – Марокко.
    • Финал состоится 18 декабря в 18:00 мск.

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    Источник: Opta

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      owereesuro 4 минуты назад


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      Рейтинг: +54

      Vats 58 минут назад

      А как же Бразилия? У них 7 финалов (1958, 1962, 1970, 1994, 2002, 1950, 1998)

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