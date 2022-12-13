Сборная Аргентины победила Хорватию в 1/2 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре и вышла в финал.

Нападающий Лионель Месси забил гол и отдал голевую передачу. Хулиан Альварес сделал дубль.

Месси вышел на первое место по систем «гол+пас» (5+3), обогнав француза Килиана Мбаппе.

Аргентина впервые с 2014 года вышла в финал ЧМ. Хорватия сыграет в матче за третье место.

ЧМ-2022. 1/2 финала

Аргентина – Хорватия – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Месси (с пенальти), 34; 2:0 – Альварес, 39; 3:0 – Альварес, 69.

На предыдущем чемпионате мира по футболу в России сборная Хорватии на групповом этапе обыграла Аргентину со счетом 3:0, сегодня Аргентина ответила тем же, но на стадии полуфинала и склонила чашу весов общих встреч в свою сторону, напомним, что до этой игры команды провели 5 встреч одержали по 2 победы, а в одном матче была зафиксирована ничья.

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