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  • ⚡️ ЧМ-2022. Сборная Аргентины разгромила Хорватию (3:0) и вышла в финал, у Месси гол и ассист

⚡️ ЧМ-2022. Сборная Аргентины разгромила Хорватию (3:0) и вышла в финал, у Месси гол и ассист

13 декабря 2022, 23:55
42

Сборная Аргентины победила Хорватию в 1/2 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре и вышла в финал.

Нападающий Лионель Месси забил гол и отдал голевую передачу. Хулиан Альварес сделал дубль.

Месси вышел на первое место по систем «гол+пас» (5+3), обогнав француза Килиана Мбаппе.

Аргентина впервые с 2014 года вышла в финал ЧМ. Хорватия сыграет в матче за третье место.

ЧМ-2022. 1/2 финала

Аргентина – Хорватия – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Месси (с пенальти), 34; 2:0 – Альварес, 39; 3:0 – Альварес, 69.

На предыдущем чемпионате мира по футболу в России сборная Хорватии на групповом этапе обыграла Аргентину со счетом 3:0, сегодня Аргентина ответила тем же, но на стадии полуфинала и склонила чашу весов общих встреч в свою сторону, напомним, что до этой игры команды провели 5 встреч одержали по 2 победы, а в одном матче была зафиксирована ничья.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Аргентина Хорватия
Комментарии (42)
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Красногорск_Фан
1670965023
Разыгрались Аргентинцы! Финал обещает быть интересным!
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Maks_seo
1670965129
Учись Кристинка как надо играть в футбол, а не ныть и не плакать, чтобы тебе записали гол, когда ты даже до мяча не докоснулся, ты сдулся, Месси лучший!!!
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neveldomha
1670965186
Месси был в анабиозе последние два года. Готовил себя к Катару. Третий гол шедевр пешехода, не смотря на то, что забил не он
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ААМ
1670965539
Браво Аргентина, Браво Месси и Альварес.
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JTherry
1670965556
алаверды за игру в группе на ЧМ-18 и конечно, блестящая игра Месси..!) хорваты не вышли на игру... думал будет вязкая игра и доп. время, а тут 3:0 и все - кина не будет..!
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ARSteven89
1670965667
Что тут сказать, рассчитались за наш ЧМ сполна, по делу и по-больнее, учитывая стадию турнира! Месси - гений! Нет слов! Судьба подарила ему ещё один шанс! А это значит, что в воскресенье, 18 декабря 2022 года, мы увидим слёзы величайшего футболиста XXI века, но какие именно, счастья или горя, покажет только финальный матч! Матч жизни для Лионеля Месси!
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derrik2000
1670966626
Хорваты решили поиграть с аргентиной в открытый футбол после "автобуса", поставленного в 1/4 финала. Надо признаться, весьма в этом преуспели. Определяющий момент матча - пенальти в ворота хорватов. На мой взгляд, пенальти НЕ БЫЛО! Но, ведь, ВСЕ "компетентные лица" уже обо всём договорились: дадим Месси под занавес карьеры выиграть золотые медали! ))) Потому и назначил 11-метровый арбитр. А потом хорваты как-то "поплыли", в т. ч. и из-за неуёмного желания как можно быстрее во что бы то ни стало сравнять счёт. ФУТБОЛ на этом ЧМ видел только в одном матча ПОКА: Англия - Франция.
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Из Твери Леха
1670966871
Сколько радости будет у саудитов, если Аргентина выиграет ЧМ...
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ySS
1670968986
Чем ближе развязка, тем важнее и весомее ошибки арбитров. Это про пенальти. Ну а вообще, Аргентина выгдядела предпочтительнее
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DeStar
1670969702
аргентина победила заслуженно, без вариантов. Болел за хорватов. Но тут все чётко и чисто. Хорваты не знаю что такое атака. В принципе это видно исходя количества голов их на чм, и даже тупо ударов в створ в каждом матче Считаю что хорваты и так далеко забрались и по факту зашли дальше чем должны были
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