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    ⚡️ ЧМ-2022. Сборная Аргентины разгромила Хорватию (3:0) и вышла в финал, у Месси гол и ассист

    Сборная Аргентины победила Хорватию в 1/2 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре и вышла в финал.

    Нападающий Лионель Месси забил гол и отдал голевую передачу. Хулиан Альварес сделал дубль.

    Месси вышел на первое место по систем «гол+пас» (5+3), обогнав француза Килиана Мбаппе.

    Аргентина впервые с 2014 года вышла в финал ЧМ. Хорватия сыграет в матче за третье место.

    ЧМ-2022. 1/2 финала

    Аргентина – Хорватия – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Месси (с пенальти), 34; 2:0 – Альварес, 39; 3:0 – Альварес, 69.

    На предыдущем чемпионате мира по футболу в России сборная Хорватии на групповом этапе обыграла Аргентину со счетом 3:0, сегодня Аргентина ответила тем же, но на стадии полуфинала и склонила чашу весов общих встреч в свою сторону, напомним, что до этой игры команды провели 5 встреч одержали по 2 победы, а в одном матче была зафиксирована ничья.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2022 23:55
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +10

      owereesuro 5 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +12185

      DeStar 38 минут назад

      аргентина победила заслуженно, без вариантов. Болел за хорватов. Но тут все чётко и чисто. Хорваты не знаю что такое атака. В принципе это видно исходя количества голов их на чм, и даже тупо ударов в створ в каждом матче
      Считаю что хорваты и так далеко забрались и по факту зашли дальше чем должны были

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      Рейтинг: +5698

      ySS 50 минут назад

      Чем ближе развязка, тем важнее и весомее ошибки арбитров.
      Это про пенальти. Ну а вообще, Аргентина выгдядела предпочтительнее

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      Рейтинг: +2487

      fakeid 1 час назад

      теперь придётся болеть за французских гнидов, лишь бы ещё большие аргентинские гниды не взяли титул.

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      Рейтинг: +12127

      ВетеR > fakeid 1 час назад

      таблетку прими, дурило

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      Рейтинг: +2487

      fakeid > ВетеR 29 минут назад

      гномье гнидо, тебя видно на расстоянии. небось, и в прошлом году писал, что ЗМ месси абсолютно заслуженный. лижи дальше.

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      Рейтинг: +7121

      Из Твери Леха 1 час назад

      Сколько радости будет у саудитов, если Аргентина выиграет ЧМ...

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      Рейтинг: +46

      Maks_seo > Из Твери Леха 1 час назад

      Прямо как у наших на Евро-2004

      0
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      Рейтинг: +111

      Mr. 1 час назад

      Хорваты похоже перегорели. Видимо, для них не судьба опять попасть в финал ЧМ.

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      Рейтинг: +20344

      derrik2000 1 час назад

      Хорваты решили поиграть с аргентиной в открытый футбол после "автобуса", поставленного в 1/4 финала.
      Надо признаться, весьма в этом преуспели.
      Определяющий момент матча - пенальти в ворота хорватов.
      На мой взгляд, пенальти НЕ БЫЛО!
      Но, ведь, ВСЕ "компетентные лица" уже обо всём договорились: дадим Месси под занавес карьеры выиграть золотые медали! )))
      Потому и назначил 11-метровый арбитр.
      А потом хорваты как-то "поплыли", в т. ч. и из-за неуёмного желания как можно быстрее во что бы то ни стало сравнять счёт.
      ФУТБОЛ на этом ЧМ видел только в одном матча ПОКА: Англия - Франция.

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      Рейтинг: +189

      novaka1n > derrik2000 1 час назад

      Ну как по мне Англия и Франция две сильнейших сборных на этом ЧМ, поэтому и выдали лучший матч, эта пара, которая достойна финала, рановато они встретились конечно

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      Рейтинг: +46

      Maks_seo > derrik2000 1 час назад

      А компетентные лица договорились до матча Аргентины с Саудами или после? Или может они прямо во время серии пенальти с Голандцами договаривалсь?

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      Рейтинг: +593

      Октавиус 1 час назад

      Хорваты смотрелись поинтереснее, чем в предыдущих матчах. полузащита действовала мобильно, но как же им не хватает вменяемого нападающего. Будь у них Манджукич, навязали бы борьбу, а так отыграли практически без реальной опасности для ворот

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      Рейтинг: +189

      novaka1n 1 час назад

      Ну ничего гениального аргентинцы в очередной раз не показали, единственный матч, где они действительно были действительно на голову сильнее соперника, это игра с поляками, хорваты допустили 2 чудовищные ошибки в центре поля, которые им не свойствены были на этом чемпионате, ну и третий гол имени Месси, ну хотя надо отдать должное, что латиносы ничего не дали сделать хорватам в атаке, два диких привоза лешили возможности повторения финала, не представляю, что Аргентина сможет противопоставить Франции, марокканцы конечно красавцы, но не верю, что они выстоят с французами, и так прыгнули выше головы, а вот за бронзу вполне могут пободаться.

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      Рейтинг: +8572

      vladik12 1 час назад

      В Нижнем Новгороде 4 года назад хорваты были убедительнее.

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