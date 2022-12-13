Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на отказ Книги рекордов Гиннеса фиксировать свое достижение на чемпионате мира-2022.

Журавель 18 декабря должен стать 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.

– Это читалось. Они прислали вежливое письмо, в котором сказали, что временно не принимают заявки от России и Белоруссии. Когда мы подавали, то мы понимали эти риски. Почитав это письмо, я убедился, что мои опасения были не напрасны.

– Есть еще несколько человек, которые посетят все матчи этого чемпионата мира. Они тоже подавали заявку в «Книгу рекордов Гиннесса»?

– Не знаю про тех ребят, которые выполняют этот челледж. Мне кажется, что они не подавали никаких документов. Они кайфуют от другого. Если ситуация изменится, то можно протолкнуть этот рекорд. Не потому что он мне нужен, просто если мы полезли в эту историю, то лучше ее дожать.

Почему этого не нужно хотеть? Я хочу! Но когда получил отказ, то это событие не стало тем, которое могло выбить меня из колеи. Потому что это впечатления, которые я здесь получил, видео, которые я снял.

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