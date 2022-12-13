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    Журавель рассказал об эмоциях после получения отказа от Книги рекордов Гиннеса фиксировать его достижение на ЧМ-2022

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на отказ Книги рекордов Гиннеса фиксировать свое достижение на чемпионате мира-2022.

    • Журавель 18 декабря должен стать 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.

    – Это читалось. Они прислали вежливое письмо, в котором сказали, что временно не принимают заявки от России и Белоруссии. Когда мы подавали, то мы понимали эти риски. Почитав это письмо, я убедился, что мои опасения были не напрасны.

    – Есть еще несколько человек, которые посетят все матчи этого чемпионата мира. Они тоже подавали заявку в «Книгу рекордов Гиннесса»?

    – Не знаю про тех ребят, которые выполняют этот челледж. Мне кажется, что они не подавали никаких документов. Они кайфуют от другого. Если ситуация изменится, то можно протолкнуть этот рекорд. Не потому что он мне нужен, просто если мы полезли в эту историю, то лучше ее дожать.

    Почему этого не нужно хотеть? Я хочу! Но когда получил отказ, то это событие не стало тем, которое могло выбить меня из колеи. Потому что это впечатления, которые я здесь получил, видео, которые я снял.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7643

      Беспонтий 53 минуты назад

      нахеракайся с геничем
      у него тоже "горе"

      1
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      Рейтинг: +568

      Аvеngеr 1 час назад

      Если на одном матче быть 12 минут, а потом за 60 км успеть на конец другого матча, то это просто понты .

      0
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      Рейтинг: +5495

      TOMSON > Аvеngеr 39 минут назад

      Ну на дальность плеваться или пивасик на время пить это, конечно куда серьезнее..

      0
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      Рейтинг: +568

      Аvеngеr > TOMSON 24 минуты назад

      Пивасик в Катаре запрещён.

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