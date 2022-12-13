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  • Журавель рассказал об эмоциях после получения отказа от Книги рекордов Гиннеса фиксировать его достижение на ЧМ-2022

Журавель рассказал об эмоциях после получения отказа от Книги рекордов Гиннеса фиксировать его достижение на ЧМ-2022

13 декабря 2022, 21:46
4

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на отказ Книги рекордов Гиннеса фиксировать свое достижение на чемпионате мира-2022.

  • Журавель 18 декабря должен стать 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.

– Это читалось. Они прислали вежливое письмо, в котором сказали, что временно не принимают заявки от России и Белоруссии. Когда мы подавали, то мы понимали эти риски. Почитав это письмо, я убедился, что мои опасения были не напрасны.

– Есть еще несколько человек, которые посетят все матчи этого чемпионата мира. Они тоже подавали заявку в «Книгу рекордов Гиннесса»?

– Не знаю про тех ребят, которые выполняют этот челледж. Мне кажется, что они не подавали никаких документов. Они кайфуют от другого. Если ситуация изменится, то можно протолкнуть этот рекорд. Не потому что он мне нужен, просто если мы полезли в эту историю, то лучше ее дожать.

Почему этого не нужно хотеть? Я хочу! Но когда получил отказ, то это событие не стало тем, которое могло выбить меня из колеи. Потому что это впечатления, которые я здесь получил, видео, которые я снял.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
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Комментарии (4)
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Аvеngеr
1670958134
Если на одном матче быть 12 минут, а потом за 60 км успеть на конец другого матча, то это просто понты .
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Беспонтий
1670960672
нахеракайся с геничем у него тоже "горе"
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