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    Агент Гурцкая не смог оценить работу нового спортивного директора «Спартака»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая ответил на вопросы о работе спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта.

    – Для того, чтобы комментировать Эшуорта, нужно дождаться, чтобы он хоть что-то сделал – хорошее или плохое. Честно говоря, пока не вижу, чтобы его какая-то работа была.

    Пока мы видим собранный клуб, которым руководит Абаскаль. И трансфер Бальде лишний раз нам показал, что пока там есть хорошо работающий Абаскаль.

    – Ощущение, что вы в Эшуорта не очень верите.

    – Я не хочу ничего сказать о Поле плохого или хорошего. Думаю, он брался для того, чтобы привозить в «Спартак» иностранцев, потому что русский рынок достаточно понятен, и в принципе они могли бы и без него разобраться.

    Но я просто не представляю, нужно ли на какую-то позицию «Спартаку» усиление иностранцем, кроме позиции центрального защитника. Вот по позиции центрального защитника и поймем, насколько крутой Эшуорт.

    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
    • Клуб назначил Эшуорта в конце сентября.

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    Источник: Sport24

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