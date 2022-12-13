«Интер» поднял цену на Дюмфриса после ЧМ-2022

«Интер» определился со стоимостью правого защитника Дензела Дюмфриса.
После успешного выступления голландца на ЧМ-2022 клуб поднял цену на него до 50 миллионов евро.
На 26-летнего фулбека претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
- Дюмфрис полностью отыграл 5 матчей на чемпионате мира.
- Он забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- До ЧМ-2022 «Интер» был готов продать игрока за 30-35 миллионов евро.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: твиттер Николо Скиры