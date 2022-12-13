«Интер» поднял цену на Дюмфриса после ЧМ-2022

«Интер» определился со стоимостью правого защитника Дензела Дюмфриса.

После успешного выступления голландца на ЧМ-2022 клуб поднял цену на него до 50 миллионов евро.

На 26-летнего фулбека претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Дюмфрис полностью отыграл 5 матчей на чемпионате мира.

Он забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

До ЧМ-2022 «Интер» был готов продать игрока за 30-35 миллионов евро.

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