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    «Интер» поднял цену на Дюмфриса после ЧМ-2022

    «Интер» определился со стоимостью правого защитника Дензела Дюмфриса.

    После успешного выступления голландца на ЧМ-2022 клуб поднял цену на него до 50 миллионов евро.

    На 26-летнего фулбека претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    • Дюмфрис полностью отыграл 5 матчей на чемпионате мира.
    • Он забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • До ЧМ-2022 «Интер» был готов продать игрока за 30-35 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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