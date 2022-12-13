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  • Коваленко – об отказе сборной Армении: «Меня называют предателем. Но я не мог бросить Россию в такой тяжелый период»

Коваленко – об отказе сборной Армении: «Меня называют предателем. Но я не мог бросить Россию в такой тяжелый период»

13 декабря 2022, 11:24
7

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко объяснил, почему отказался выступать за сборную Армении.

– У тебя ведь была возможность выступать за сборную Армении. Почему ты отказался?

– Это сложный вопрос. И решение было таким же сложным. Мы приняли его с родителями на семейном совете. Я посчитал, что бросать Россию в такой тяжелый период – не вариант. Иначе выглядело бы так, будто я кинул тут всех, кто в меня верил и поддерживал, и уехал играть за Армению. Это было бы неправильно.

– Думаешь, тебя бы не поняли в России? Тот же Саба Сазонов выбрал Грузию.

– Он молодец, я уважаю его выбор. Но мне сейчас много всего пишут в соцсетях, называют предателем! Очень не нравится такое читать. Людей можно понять – они хотят, чтобы я продолжил династию деда. Но мой дед играл за СССР, а не за сборную Армении.

– Ты считаешь, что поступил правильно?

– Я всю жизнь воспитывался в России. Десять лет тренируюсь здесь, футбольное образование у меня российское, я играл за юношескую сборную. Посчитал, что нужно играть за Россию.

  • Мать футболиста – армянка. Отец – наполовину армянин, наполовину русский.
  • 19-летний Коваленко в сентябре дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Киргизией (2:1).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Армения Россия Коваленко Александр
Комментарии (7)
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FaTeK1945ru
1670922434
...каждый имеет право выбора.Уважаю выбор Коваленко !!! ИМХО.
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SLADE2019
1670922802
Выбор есть выбор. Любой выбор надо было уважительно принимать. Вот только дедушка его за СССР не играл.
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aldo conte
1670925564
Через лет 7-8, когда его футбольная карьера закончится, он возможно пожалеет, что не стал играть за Армению. Никто не знает, как долго Россия будет отлучена от официальных игр. Хранить верность России и играть только в товарищеских матчах с третьеразрядными командами... Похоже парень верит, что скоро всё нормализуется, а если не так? В 30 лет осознать, что ты упустил шанс поиграть в официальных матчах с лучшими футболистами Европы...
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sochi-2013
1670938767
Чего он такой засекреченный? Место рождения - Россия!
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АКС-74У
1670948291
Это ЕГО жизнь, ему и решать, а те, то обвиняет - неумные, недобрые люди
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