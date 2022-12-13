Коваленко – об отказе сборной Армении: «Меня называют предателем. Но я не мог бросить Россию в такой тяжелый период»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко объяснил, почему отказался выступать за сборную Армении.

– У тебя ведь была возможность выступать за сборную Армении. Почему ты отказался?

– Это сложный вопрос. И решение было таким же сложным. Мы приняли его с родителями на семейном совете. Я посчитал, что бросать Россию в такой тяжелый период – не вариант. Иначе выглядело бы так, будто я кинул тут всех, кто в меня верил и поддерживал, и уехал играть за Армению. Это было бы неправильно.

– Думаешь, тебя бы не поняли в России? Тот же Саба Сазонов выбрал Грузию.

– Он молодец, я уважаю его выбор. Но мне сейчас много всего пишут в соцсетях, называют предателем! Очень не нравится такое читать. Людей можно понять – они хотят, чтобы я продолжил династию деда. Но мой дед играл за СССР, а не за сборную Армении.

– Ты считаешь, что поступил правильно?

– Я всю жизнь воспитывался в России. Десять лет тренируюсь здесь, футбольное образование у меня российское, я играл за юношескую сборную. Посчитал, что нужно играть за Россию.

Мать футболиста – армянка. Отец – наполовину армянин, наполовину русский.

19-летний Коваленко в сентябре дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Киргизией (2:1).

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