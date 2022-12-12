Фернандес возобновил карьеру, «МЮ» хочет купить Рамуша, в Катаре умер еще один журналист и другие новости

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«МЮ» хочет купить автора единственного хет-трика на ЧМ-2022.

Бывшего иранского футболиста приговорили к смертной казни. Его обвинили в борьбе против бога.

ЦСКА сообщил о возобновлении карьеры Фернандеса в Бразилии. Стал известен клуб, который планирует его арендовать.

«Мечта закончилась». Роналду высказался о вылете Португалии с ЧМ-2022.

Книга рекордов Гиннеса отказалась фиксировать достижение комментатора «Матч ТВ» Журавеля на ЧМ-2022.

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Суперкомпьютер FiveThirghtyEight предсказал наиболее вероятного победителя ЧМ-2022.

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