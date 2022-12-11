Презентован мяч полуфиналов и финала ЧМ-2022

ФИФА показала мяч финала чемпионата мира-2022. Им же сыграют в полуфиналах и во встрече за третье место.
Производитель мяча – немецкая компания Adidas. Название – Al Hilm, что в переводе с арабского означает «мечта».
- Финал состоится 18 декабря на «Лусаил Иконик».
- Может повториться финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия, так как команды в разных полуфиналах.
- Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.
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Источник: ФИФА