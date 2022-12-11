Презентован мяч полуфиналов и финала ЧМ-2022

ФИФА показала мяч финала чемпионата мира-2022. Им же сыграют в полуфиналах и во встрече за третье место.

Производитель мяча – немецкая компания Adidas. Название – Al Hilm, что в переводе с арабского означает «мечта».

Финал состоится 18 декабря на «Лусаил Иконик».

Может повториться финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия, так как команды в разных полуфиналах.

Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира