В Катаре во время ЧМ-2022 умер еще один журналист

Фотокорреспондент телеканала Al Kass TV Халид аль-Мисслам скончался в Катаре во время чемпионата мира. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.
Причина смерти журналиста на данный момент неизвестна.
- Ранее в Катаре умер американский журналист Грант Уол. Ему стало плохо во время матча Нидерланды – Аргентина.
- Брат Уола считает, что журналиста убили. Ему угрожали в Катаре из-за символики ЛГБТ.
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Источник: «Бомбардир»