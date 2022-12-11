Бывшего иранского футболиста приговорили к смертной казни. Его обвинили в борьбе против бога

Бывший футболист иранского «Трактора» Амир Наср-Азадани попал в список приговоренных к смертной казни. Причина – участие в протестах.
Спортсмена арестовали в ноябре. Его обвиняют в ведении «борьбы против бога».
- За участие в народных протестах приговорены к казни еще 28 иранцев.
- Протесты в Иране проходят с сентября. Причиной стала смерть Махсы Амини после задержания полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.
- По информации СМИ, женщину избивали.
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Источник: IranWire