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  • Бывшего иранского футболиста приговорили к смертной казни. Его обвинили в борьбе против бога

Бывшего иранского футболиста приговорили к смертной казни. Его обвинили в борьбе против бога

11 декабря 2022, 18:31
2

Бывший футболист иранского «Трактора» Амир Наср-Азадани попал в список приговоренных к смертной казни. Причина – участие в протестах.

Спортсмена арестовали в ноябре. Его обвиняют в ведении «борьбы против бога».

  • За участие в народных протестах приговорены к казни еще 28 иранцев.
  • Протесты в Иране проходят с сентября. Причиной стала смерть Махсы Амини после задержания полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.
  • По информации СМИ, женщину избивали.

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Источник: IranWire
Азия Иран
Комментарии (2)
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Hala Madrid
1670817266
То есть иранцы на полном серьезе думают, что имеют право защищать всемогущего Бога... Так это их самих надо казнить
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Антон Л
1670848698
У иранцев бог настолько беззащитен и беспомощен, что его нужно защищать?
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