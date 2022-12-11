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    Бывшего иранского футболиста приговорили к смертной казни. Его обвинили в борьбе против бога

    Бывший футболист иранского «Трактора» Амир Наср-Азадани попал в список приговоренных к смертной казни. Причина – участие в протестах.

    Спортсмена арестовали в ноябре. Его обвиняют в ведении «борьбы против бога».

    • За участие в народных протестах приговорены к казни еще 28 иранцев.
    • Протесты в Иране проходят с сентября. Причиной стала смерть Махсы Амини после задержания полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.
    • По информации СМИ, женщину избивали.

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    Источник: IranWire

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