Стали известны подробности смерти американского журналиста Уола на ЧМ-2022

Журналист Джош Гланси, работавший на матче 1/4 финала ЧМ-2022 Аргентина – Нидерланды, раскрыл подробности смерти американского журналиста Гранта Уола.

Уолу стало плохо во время экстра-тайма. Он был доставлен в больницу, где позже скончался.

Его брат считает смерть Гранта неслучайной.

За несколько часов до смерти он опубликовал статью с критикой организаторов ЧМ-2022.

«Почему не было дефибриллятора? Это вопрос, который мы задавали друг другу, потому что все попытки медиков привести Гранта в чувство не давали результата.

На современном стадионе стоимостью в миллиард долларов, который включает в себя роскошный VIP-люкс со спальней, на арене, которая примет финал чемпионата мира, дефибриллятора нет под рукой.

Прошло много времени, и мы ожидали, что дефибриллятор появится, но этого так и не случилось», — цитирует Гланси People.

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