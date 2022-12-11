На стадионе ЦСКА появится ветрозащита и обогрев на трибунах

Руководство ЦСКА решило модернизировать домашний стадион. Работы будут проведены уже в следующем году.
«У ЦСКА есть проект по благоустройству стадиона, чтобы он стал по-настоящему комфортным и привлекательным для болельщиков. Уже в 2023 году на «ВЭБ Арене» установят ветрозащиту и обогрев на трибунах», – написал источник.
- «ВЭБ Арена» открыта в 2016 году.
- Стадион вмещает более 30 тысяч зрителей.
- ЦСКА идет в РПЛ 5-м.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова