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    «Футбола в стране нет». Тарасова назвала два главных вида спорта в России

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, почему не смотрит чемпионат мира-2022.

    «Я не слежу за чемпионатом мира в Катаре. Я не люблю смотреть футбол, у нас его нет. Разве этот вид спорта у нас хорошо развит? Ну, разве это нормально, когда наша сборная каждый раз плохо выступает на европейских соревнованиях?

    В России нет футбола! Главные виды спорта в нашей стране – фигурное катание и хоккей», – сказала Тарасова.

    • Воспитанники Тарасовой брали золото Олимпиад.
    • ЧМ-2022 продолжится 13 декабря.
    • Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7116

      Из Твери Леха 14 минут назад

      Ну еще б она про хоккей не сказала. Но кому нафиг нужно это фигураное катание? Чисто для домохозяек глянуть, не более.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16621

      Barmaleushka 15 минут назад

      У ей "тройной тулуп" башки .
      Хоккей - конечно популярен , со времён Союза благодаря громким победам наших на международной арене . Ну и климат подходящий .

      1
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      Рейтинг: +66695

      portero 44 минуты назад

      И сколько же смотрит фигурное катание в стране???
      В сотни раз меньше чем футбол, да и ваще у нас шахматы главный спорт!!!!

      4
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      Рейтинг: +52280

      MaxRnD 46 минут назад

      Что-то у фигуристов в последнее время люто подгорает в отношении футбола.
      Роднина, Тарасова, кто там ещё не успел словесно обосраться, Липницкая с Загитовой ?

      4
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      Рейтинг: +66695

      portero > MaxRnD 43 минуты назад

      Завидуют зарплатам футболистов, жаба жадности их душит...

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      Рейтинг: +1150

      ARSteven89 59 минут назад

      Для чего вообще эти трэштоки между разными видами спорта? Какая цель-то этой демагогии? Подтолкнуть к развитию разговорами не получится) Только лишний хейт на себя вызывают)

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      Рейтинг: +424

      Great Tartaria 1 час назад

      бредит уже......санитар выдай таблетку

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