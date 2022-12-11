«Футбола в стране нет». Тарасова назвала два главных вида спорта в России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, почему не смотрит чемпионат мира-2022.

«Я не слежу за чемпионатом мира в Катаре. Я не люблю смотреть футбол, у нас его нет. Разве этот вид спорта у нас хорошо развит? Ну, разве это нормально, когда наша сборная каждый раз плохо выступает на европейских соревнованиях?

В России нет футбола! Главные виды спорта в нашей стране – фигурное катание и хоккей», – сказала Тарасова.

Воспитанники Тарасовой брали золото Олимпиад.

ЧМ-2022 продолжится 13 декабря.

Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.

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