«Футбола в стране нет». Тарасова назвала два главных вида спорта в России

Ну еще б она про хоккей не сказала. Но кому нафиг нужно это фигураное катание? Чисто для домохозяек глянуть, не более.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, почему не смотрит чемпионат мира-2022.
«Я не слежу за чемпионатом мира в Катаре. Я не люблю смотреть футбол, у нас его нет. Разве этот вид спорта у нас хорошо развит? Ну, разве это нормально, когда наша сборная каждый раз плохо выступает на европейских соревнованиях?
В России нет футбола! Главные виды спорта в нашей стране – фигурное катание и хоккей», – сказала Тарасова.
- Воспитанники Тарасовой брали золото Олимпиад.
- ЧМ-2022 продолжится 13 декабря.
- Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.
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