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  • «Футбола в стране нет». Тарасова назвала два главных вида спорта в России

«Футбола в стране нет». Тарасова назвала два главных вида спорта в России

11 декабря 2022, 09:35
18

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, почему не смотрит чемпионат мира-2022.

«Я не слежу за чемпионатом мира в Катаре. Я не люблю смотреть футбол, у нас его нет. Разве этот вид спорта у нас хорошо развит? Ну, разве это нормально, когда наша сборная каждый раз плохо выступает на европейских соревнованиях?

В России нет футбола! Главные виды спорта в нашей стране – фигурное катание и хоккей», – сказала Тарасова.

  • Воспитанники Тарасовой брали золото Олимпиад.
  • ЧМ-2022 продолжится 13 декабря.
  • Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.

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Комментарии (18)
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MaxRnD
1670742577
Что-то у фигуристов в последнее время люто подгорает в отношении футбола. Роднина, Тарасова, кто там ещё не успел словесно обосраться, Липницкая с Загитовой ?
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portero
1670742675
И сколько же смотрит фигурное катание в стране??? В сотни раз меньше чем футбол, да и ваще у нас шахматы главный спорт!!!!
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Из Твери Леха
1670744498
Ну еще б она про хоккей не сказала. Но кому нафиг нужно это фигураное катание? Чисто для домохозяек глянуть, не более.
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neveldomha
1670746521
По логике Тарасовой получается, что если она не курит, то и сигарет не существует. Ну тогда и для меня фигурного катания не существует. Да и вообще какой это спорт?
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momwig_
1670747413
Анатолий Карпов:"Футбола в России не существует. Хоккея не существует. Фигурного катания, гимнастики, биатлона, гандбола, баскетбола и волейбола не существует. Главные виды спорта в стране - шахматы и игра Го."
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Нас Много
1670747488
Как же Тарасова Винер обидела...
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Беспонтий
1670747629
села на любимый конёк?
Ответить
Viper for CSKA
1670749250
А разве фигурное катание - это спорт? Я всегда думал, что это что-то вроде шоу Запашных или цирка дю Солей.
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ААМ
1670749651
Старая дура с гигантским самомнением. Ты слышала о спортивной гимнастике, художественной гимнастике, волейболе, плавании и т.д.
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zigbert
1670767421
Да никто и не заставляет Тарасову смотреть футбол если он ей не интересен. Хочет себе сделать рекламу но в отличии от фигурного катания футбол не нуждается в такой рекламе. В него играют во всем мире в городах и селах на пляжах и спортивных площадках. Миллиарды поклонников собирают полные стадионы. Такого ажиотажа в фигурном катании конечно нет.
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