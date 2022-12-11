Дедушка из мема поддержал Португалию после вылета с ЧМ-2022

Венгерский инженер-электрик и модель Андраш Арато, более известный как «дед Гарольд», опубликовал в социальной сети пост в поддержку сборной Португалии.
- Накануне португальцы проиграли Марокко в 1/4 финала чемпионата мира-2022 (0:1).
«Жизнь продолжается, Португалия!» – так подписал фото с португальским флагом Арато.
- У Марокко забил Юссеф Эн-Несири.
- Марокко в 1/2 финала сыграет с Францией.
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Источник: «Бомбардир»