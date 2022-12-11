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    Кейн сделал 5 голевых действий на ЧМ-2022. Больше только у 2 футболистов

    Англия проиграла Франции со счетом 1:2 в 1/4 финала ЧМ-2022.

    Нападающий английской сборной Гарри Кейн реализовал пенальти в этом матче.

    На текущем чемпионате мира футболист «Тоттенхэма» сделал пять голевых действий – забил два мяча и отдал три ассиста.

    По данному показателю он делит третье место с португальцем Бруну Фернандешем, у которого также 2+3 по «гол+пас».

    Опережают Кейна только француз Килиан Мбаппе (5+2) и аргентинец Лионель Месси (4+2).

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    Источник: «Бомбардир»

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