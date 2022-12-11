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    ⚡️ ЧМ-2022. Франция победила Англию (2:1) и 2-й раз подряд вышла в полуфинал

    Сборная Франции в 1/4 финала чемпионата мира-2022 оказалась сильнее Англии. У французов забили Орельен Чуамени и Оливье Жиру.

    У Англии с пенальти забил Гарри Кейн. В то же время на 84-й минуте он не забил с 11-метровой отметки.

    Сборная Франции в 1/2 финала сыграет со сборной Марокко в рамках чемпионата мира-2022 по футболу.

    Сборная Англии не побеждает Францию в официальных матчах с 1982 года.

    ЧМ-2022. 1/4 финала

    Англия – Франция – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Чуамени, 17; 1:1 – Кейн, 54 (с пенальти); 1:2 – Жиру, 78.

    Нереализованные пенальти: Кейн, 84 (мимо) – нет.

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

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    Комментарии50
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      Рейтинг: +23727

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Англосаксы: чемодан - вокзал - Лондон - на колено!

      2
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      Рейтинг: +12394

      Алексей З 20 минут назад

      Отличный матч, где обе команды искали удачу в атаке. Лучший четвертьфинал , а может и матч на этом ЧМ.
      Гризманн лучший , а у Мбаппе был выходной.

      0
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      Рейтинг: +8806

      GoLenaStop 21 минуту назад

      А, правда и честность в спорте должна победить
      А, победит тот, кто верит в себя , а не в бабло.


      0
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      Рейтинг: +20

      Maks_seo 30 минут назад

      Не верю, что Марокко сможет пройти Францию, хоть убейте, ставлю, Французы возьмут 2 чемпионата мира подряд, думаю что только Хорваты с их антифутболом смогут с ними побороться

      3
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      Рейтинг: +6647

      Красногорск_Фан > Maks_seo 1 час назад

      Французы в отличие от Португальцев играли сегодня с первых минут. А не только тогда когда пердак загорелся. Если будут так делать и дальше - пройдут.

      4
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      Рейтинг: +1412

      Sedoi_Goblin > Maks_seo 36 минут назад

      Извиняюсь,может не совсем понял коммент.. Но у Италии и Бразилии уже были 2 трофея подряд..

      2
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      Рейтинг: +26647

      slavutiq70 > Sedoi_Goblin 31 минуту назад

      Ну если только 21 век считать ,,,,

      0
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      Рейтинг: +819

      Fialet 39 минут назад

      Коленопреклонённых нахер. Хватит уже тошнотворную клоунаду устраивать.

      1
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      Рейтинг: +26647

      slavutiq70 40 минут назад

      С победой Французов...хоть одна ставка сыграла ,,,,,

      1
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      Рейтинг: +5244

      _Marqella_ 56 минут назад

      ожидаемо

      1
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      Рейтинг: +3781

      minaev23 57 минут назад

      Стали на одно колено в начале матча- в конце на второе встали.

      5
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      Рейтинг: +20

      Maks_seo > minaev23 56 минут назад

      ахаха, топчик

      0
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      Рейтинг: +4947

      ААМ 1 час назад

      Лучший игрок на поле - вратарь Франции

      1
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      Рейтинг: +423

      Great Tartaria > ААМ 1 час назад

      Гризман лучший.... много полезгной черновой работы. игра на команду

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      Рейтинг: +27653

      JTherry 1 час назад

      французы были лучше в этой игре, это лишь мое мнение... а "жизнь - лучший драматург": Гарри "досталось" сегодня после незабитого пенальти Льорису, закончившегося широченной улыбкой Мбаппе...) чем ближе к финалу, тем интереснее матчи на ЧМ, тем больше нервотрепка для игроков, тренеров и болельщиков...

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