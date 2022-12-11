Сборная Франции в 1/4 финала чемпионата мира-2022 оказалась сильнее Англии. У французов забили Орельен Чуамени и Оливье Жиру.

У Англии с пенальти забил Гарри Кейн. В то же время на 84-й минуте он не забил с 11-метровой отметки.

Сборная Франции в 1/2 финала сыграет со сборной Марокко в рамках чемпионата мира-2022 по футболу.

Сборная Англии не побеждает Францию в официальных матчах с 1982 года.

ЧМ-2022. 1/4 финала

Англия – Франция – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Чуамени, 17; 1:1 – Кейн, 54 (с пенальти); 1:2 – Жиру, 78.

Нереализованные пенальти: Кейн, 84 (мимо) – нет.

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