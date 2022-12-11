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  • ⚡️ ЧМ-2022. Франция победила Англию (2:1) и 2-й раз подряд вышла в полуфинал

⚡️ ЧМ-2022. Франция победила Англию (2:1) и 2-й раз подряд вышла в полуфинал

11 декабря 2022, 00:00
53

Сборная Франции в 1/4 финала чемпионата мира-2022 оказалась сильнее Англии. У французов забили Орельен Чуамени и Оливье Жиру.

У Англии с пенальти забил Гарри Кейн. В то же время на 84-й минуте он не забил с 11-метровой отметки.

Сборная Франции в 1/2 финала сыграет со сборной Марокко в рамках чемпионата мира-2022 по футболу.

Сборная Англии не побеждает Францию в официальных матчах с 1982 года.

ЧМ-2022. 1/4 финала

Англия – Франция – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Чуамени, 17; 1:1 – Кейн, 54 (с пенальти); 1:2 – Жиру, 78.

Нереализованные пенальти: Кейн, 84 (мимо) – нет.

Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Франция. Лига 1 Англия Франция
Комментарии (53)
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Красногорск_Фан
1670706344
Отличная игра и результат. Французы поймали драйв и играют на нем в не зависимости от соперника. И мне, черт побери, нравятся их улыбки. Англосаксы гоу хом-хом. Не забудьте обвинить русских агрономов Петрова и Баширова в кочках на газоне.
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Эном айс
1670706363
Vive la France. не обсуждается
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Красногвардейчик
1670706565
Морокко не Англия, дрожи Франция))
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derrik2000
1670706820
Думал перед матчем, за кого болеть. Исходя из складывающейся политической ситуации, выбор пал на Францию. Но это не точно. ))) Равный футбол двух по-настоящему равных команд. Кому-то должно было не повезти. Не повезло Англии. В полуфинале буду, естественно, болеть за Марокко (дружественная страна) ))).
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paracetamol
1670706851
Беззубое нападение англов. Хотели симуляциями дурака свалять!
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JTherry
1670706874
французы были лучше в этой игре, это лишь мое мнение... а "жизнь - лучший драматург": Гарри "досталось" сегодня после незабитого пенальти Льорису, закончившегося широченной улыбкой Мбаппе...) чем ближе к финалу, тем интереснее матчи на ЧМ, тем больше нервотрепка для игроков, тренеров и болельщиков...
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deinego77@yandex.ru
1670707397
Стали на одно колено в начале матча- в конце на второе встали.
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Fialet
1670708467
Коленопреклонённых нахер. Хватит уже тошнотворную клоунаду устраивать.
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Maks_seo
1670709041
Не верю, что Марокко сможет пройти Францию, хоть убейте, ставлю, Французы возьмут 2 чемпионата мира подряд, думаю что только Хорваты с их антифутболом смогут с ними побороться
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DOCTOR PENALTY
1670709943
Англосаксы: чемодан - вокзал - Лондон - на колено!
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