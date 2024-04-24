Капелло назвал игроков, которые будут делать разницу на Евро-2024

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отметил двух игроков национальных команд перед приближающимся Евро-2024 и напомнил о Криштиану Роналду.

«Есть два игрока, которые будут делать разницу – Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе. Удивительно, что англичанин так быстро добился успеха в Ла Лиге. Посмотрим, как сезон в Саудовской Аравии скажется на Криштиану», – сказал Капелло.