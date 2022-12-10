Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отметил игру голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича на чемпионате мира-2022.

«Ливакович – главный претендент на звание лучшего вратаря чемпионата мира. Он не только вчера показал свое высочайшее вратарское мастерство в серии пенальти, но и в матче со сборной Японии. При этом Ливакович и на групповом этапе играл просто чудесно, поэтому он будет первым вратарем турнира.

Хочу отметить, что он мало играет на выходах и это мне в нем нравится больше всего. Вообще, это не обязанность голкипера – часто выходить из ворот. Защитники должны играть в таких эпизодах, а вратарям не нужно участвовать в сомнительных моментах в игре. Очень часто допускают ошибки и защитники, и голкиперы, когда они начинают играть в пас между собой. Этого нельзя делать, это дурная манера европейского и мирового футбола», – сказал Кавазашвили.

Ливакович на ЧМ-2022 выиграл 2 серии пенальти.

Хорватия в 1/2 финала сыграет с Аргентиной.

Ливакович играет за загребское «Динамо».

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