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    Кавазашвили назвал главного претендента на звание лучшего вратаря ЧМ-2022

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отметил игру голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича на чемпионате мира-2022.

    «Ливакович – главный претендент на звание лучшего вратаря чемпионата мира. Он не только вчера показал свое высочайшее вратарское мастерство в серии пенальти, но и в матче со сборной Японии. При этом Ливакович и на групповом этапе играл просто чудесно, поэтому он будет первым вратарем турнира.

    Хочу отметить, что он мало играет на выходах и это мне в нем нравится больше всего. Вообще, это не обязанность голкипера – часто выходить из ворот. Защитники должны играть в таких эпизодах, а вратарям не нужно участвовать в сомнительных моментах в игре. Очень часто допускают ошибки и защитники, и голкиперы, когда они начинают играть в пас между собой. Этого нельзя делать, это дурная манера европейского и мирового футбола», – сказал Кавазашвили.

    • Ливакович на ЧМ-2022 выиграл 2 серии пенальти.
    • Хорватия в 1/2 финала сыграет с Аргентиной.
    • Ливакович играет за загребское «Динамо».

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    Источник: Metaratings

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