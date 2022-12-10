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Мостовой: «Вы не имеете права критиковать Месси и Роналду»

10 декабря 2022, 17:00
6

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой встал на защиту Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Месси – величайший футболист. Сейчас мы слышим, что его критикуют, Роналду критикуют.

Я всегда говорю: «Ребят, вы не имеете права этих игроков критиковать. Они в футболе сделали столько, что вам и не снилось!» – сказал Мостовой.

  • Месси и Роналду – капитаны своих сборных.
  • На ЧМ-2022 аргентинец забил 4 мяча и сделал 2 ассиста в 5 играх.
  • В активе португальца 1 гол в 4 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Португалия Аргентина Месси Лионель Роналду Криштиану Мостовой Александр
Комментарии (6)
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slavа0508
1670684752
А нам и не должно снится или нет . мы просто болельщики и нам нравится или нет и не чего с этим не сделать . а то что Месси и Рональдо далеко уже не те что были это очевидно . как по мне так уходить надо вовремя . что бы тебе запомнили великим а не весьма средним игроком к чему сейчас они оба стремительно идут ...
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ArReal
1670685071
Любой профессиональный футболист сделал в футболе столько, сколько нам и не снилось ))и что теперь??))
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derrik2000
1670685191
БОЛЕЛЬЩИК ИМЕЕТ БЕЗОГОВОРОЧНОЕ ПРАВО критиковать ЛЮБОГО игрока и тренера! Он (болельщик) платит свои деньги, чтобы увидеть на футбольном поле ДЕЙСТВО, проще говоря, спортивный спектакль, где актёров 25 человек: две команды и три судьи (сейчас судей больше, но я пишу о тех, кто постоянно на ТВ картинке). И, допустим, один или несколько человек - а то и ВСЕ) из этого спортивного спектакля или "поют" фальшиво, или двигаются не сообразно обстоятельствам, или просто на поле отдыхают на виду у всех. КАК БОЛЕЛЬЩИК ДОЛЖЕН НА ЭТО РЕАГИРОВАТЬ??? Он же деньги заплатил за то, чтобы смотреть ЗРЕЛИЩЕ??? Или нужно смотреть только на "счёт на табло"???
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