Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой: «Вы не имеете права критиковать Месси и Роналду»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой встал на защиту Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

    «Месси – величайший футболист. Сейчас мы слышим, что его критикуют, Роналду критикуют.

    Я всегда говорю: «Ребят, вы не имеете права этих игроков критиковать. Они в футболе сделали столько, что вам и не снилось!» – сказал Мостовой.

    • Месси и Роналду – капитаны своих сборных.
    • На ЧМ-2022 аргентинец забил 4 мяча и сделал 2 ассиста в 5 играх.
    • В активе португальца 1 гол в 4 матчах.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Криштиану Роналду: новости об игроке на ЧМ-2022

    Лионель Месси: новости об игроке на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Мостовой определил фаворита в четвертьфинальной паре ЧМ-2022 Англия – Франция 3
    Мостовой порассуждал о шансах Нидерландов и Аргентины пройти в полуфинал ЧМ-2022 6
    Мостовой: «Я обижен на весь футбольный мир? Не собираюсь слушать бред Онопко» 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:00
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20320

      derrik2000 55 секунд назад

      БОЛЕЛЬЩИК ИМЕЕТ БЕЗОГОВОРОЧНОЕ ПРАВО критиковать ЛЮБОГО игрока и тренера!
      Он (болельщик) платит свои деньги, чтобы увидеть на футбольном поле ДЕЙСТВО, проще говоря, спортивный спектакль, где актёров 25 человек: две команды и три судьи (сейчас судей больше, но я пишу о тех, кто постоянно на ТВ картинке).
      И, допустим, один или несколько человек - а то и ВСЕ) из этого спортивного спектакля или "поют" фальшиво, или двигаются не сообразно обстоятельствам, или просто на поле отдыхают на виду у всех.
      КАК БОЛЕЛЬЩИК ДОЛЖЕН НА ЭТО РЕАГИРОВАТЬ??? Он же деньги заплатил за то, чтобы смотреть ЗРЕЛИЩЕ??? Или нужно смотреть только на "счёт на табло"???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5522

      AtticusFinch 2 минуты назад

      Любой профессиональный футболист сделал в футболе столько, сколько нам и не снилось ))и что теперь??))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26644

      slavutiq70 8 минут назад

      А нам и не должно снится или нет . мы просто болельщики и нам нравится или нет и не чего с этим не сделать . а то что Месси и Рональдо далеко уже не те что были это очевидно . как по мне так уходить надо вовремя . что бы тебе запомнили великим а не весьма средним игроком к чему сейчас они оба стремительно идут ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +227

      Стоп всем 47 минут назад

      Мостовой прав.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11