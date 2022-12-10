Экс-футболист сборной России Александр Мостовой встал на защиту Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Месси – величайший футболист. Сейчас мы слышим, что его критикуют, Роналду критикуют.

Я всегда говорю: «Ребят, вы не имеете права этих игроков критиковать. Они в футболе сделали столько, что вам и не снилось!» – сказал Мостовой.

Месси и Роналду – капитаны своих сборных.

На ЧМ-2022 аргентинец забил 4 мяча и сделал 2 ассиста в 5 играх.

В активе португальца 1 гол в 4 матчах.

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