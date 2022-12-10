БОЛЕЛЬЩИК ИМЕЕТ БЕЗОГОВОРОЧНОЕ ПРАВО критиковать ЛЮБОГО игрока и тренера!
Он (болельщик) платит свои деньги, чтобы увидеть на футбольном поле ДЕЙСТВО, проще говоря, спортивный спектакль, где актёров 25 человек: две команды и три судьи (сейчас судей больше, но я пишу о тех, кто постоянно на ТВ картинке).
И, допустим, один или несколько человек - а то и ВСЕ) из этого спортивного спектакля или "поют" фальшиво, или двигаются не сообразно обстоятельствам, или просто на поле отдыхают на виду у всех.
КАК БОЛЕЛЬЩИК ДОЛЖЕН НА ЭТО РЕАГИРОВАТЬ??? Он же деньги заплатил за то, чтобы смотреть ЗРЕЛИЩЕ??? Или нужно смотреть только на "счёт на табло"???
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой встал на защиту Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
«Месси – величайший футболист. Сейчас мы слышим, что его критикуют, Роналду критикуют.
Я всегда говорю: «Ребят, вы не имеете права этих игроков критиковать. Они в футболе сделали столько, что вам и не снилось!» – сказал Мостовой.
- Месси и Роналду – капитаны своих сборных.
- На ЧМ-2022 аргентинец забил 4 мяча и сделал 2 ассиста в 5 играх.
- В активе португальца 1 гол в 4 матчах.
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