Мостовой: «Любой тренер шел бы с «Краснодаром» на первом месте»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил лидерство «Краснодара» в РПЛ.

«Я уже давно говорил, что «Краснодар» будет претендовать на медали в этом сезоне. Почему? А вы посмотрите на подбор футболистов: Кордоба, Сперцян, сильные латиноамериканцы.

Понятно, что с таким подбором игроков они будут идти вверху таблицы. Мурад Мусаев или кто-то другой – там любой тренер будет идти на первом месте», – сказал Мостовой.