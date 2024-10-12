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    • Мостовой: «Любой тренер шел бы с «Краснодаром» на первом месте»

    Мостовой: «Любой тренер шел бы с «Краснодаром» на первом месте»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил лидерство «Краснодара» в РПЛ.

    «Я уже давно говорил, что «Краснодар» будет претендовать на медали в этом сезоне. Почему? А вы посмотрите на подбор футболистов: Кордоба, Сперцян, сильные латиноамериканцы.

    Понятно, что с таким подбором игроков они будут идти вверху таблицы. Мурад Мусаев или кто-то другой – там любой тренер будет идти на первом месте», – сказал Мостовой.

    • «Краснодар» в прошлом сезоне проиграл гонку за чемпионство в 30-м туре.
    • Мусаев вернулся в «Краснодар» весной.
    • Ближайший соперник команды – «Спартак» (19 октября).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    Ziklop
    1728760830
    звиздун! чтож их так часто меняли и медалей не видно? да и сейчас это ещё не медали и отрыва нет.... а так-то удачи Бычкам!!!
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