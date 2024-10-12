Мостовой: «Любой тренер шел бы с «Краснодаром» на первом месте»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил лидерство «Краснодара» в РПЛ.
«Я уже давно говорил, что «Краснодар» будет претендовать на медали в этом сезоне. Почему? А вы посмотрите на подбор футболистов: Кордоба, Сперцян, сильные латиноамериканцы.
Понятно, что с таким подбором игроков они будут идти вверху таблицы. Мурад Мусаев или кто-то другой – там любой тренер будет идти на первом месте», – сказал Мостовой.
- «Краснодар» в прошлом сезоне проиграл гонку за чемпионство в 30-м туре.
- Мусаев вернулся в «Краснодар» весной.
- Ближайший соперник команды – «Спартак» (19 октября).