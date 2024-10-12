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    • Прогноз Боярского на отношения Соболева с фанатами «Зенита»

    Прогноз Боярского на отношения Соболева с фанатами «Зенита»

    Народный артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал адаптацию в команде нападающего Александра Соболева.

    – Соболев потихоньку адаптируется. Нужно время, чтобы он вошел в форму, которая была бы адекватна «Зениту».

    – Но фанаты не принимают его.

    – Наверное, это до тех пор, пока он не забьет свои мячи. А он это обязательно сделает. Конечно, фанаты примут его.

    • Соболев оформил 2+2 в товарищеском матче против «Войводины».
    • Александр куплен летом у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • Ближайший соперник «Зенита» – «Акрон» (18 октября).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2024 23:50
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    Комментарии (2)
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    Айболид
    1728768557
    Смешно . Ну "мушкетёру"простительно - старость , болезни .... Неужели так трудно это признать (понять , осознать ) , если этот тип - .ондон по жизни , то какая на.уй разница сколько и кому он там забивает ?
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    mutabor0992
    1728771478
    Атсаси мая салупа каналья!
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