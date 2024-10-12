Прогноз Боярского на отношения Соболева с фанатами «Зенита»

Народный артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал адаптацию в команде нападающего Александра Соболева.
– Соболев потихоньку адаптируется. Нужно время, чтобы он вошел в форму, которая была бы адекватна «Зениту».
– Но фанаты не принимают его.
– Наверное, это до тех пор, пока он не забьет свои мячи. А он это обязательно сделает. Конечно, фанаты примут его.
- Соболев оформил 2+2 в товарищеском матче против «Войводины».
- Александр куплен летом у «Спартака» за 10 миллионов евро.
- Ближайший соперник «Зенита» – «Акрон» (18 октября).