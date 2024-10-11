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    Реакция Мостового на пристрастие Глушенкова к алкоголю

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил пристрастие нападающего «Зенита» Максима Глушенкова к пиву.

    «За свою жизнь я чего только не видел. Кто только чего не делал: кто-то пил, кто-то нажирался, кто-то спал, другие же могли этого не делать. Все индивидуально. Кому-то это нравится, кому-то нет.

    Единого подхода не существует. Если бы все было одинаково, тогда все были бы роботами, а так, конечно, все живые люди.

    Я, например, пиво попробовал только в 23 года. Когда я приехал во Францию, там все после игры пили пиво и еще что-то. Ничего такого. Я там тоже попробовал.

    Одного рецепта ведь нет. Я вот никогда не курил, а из больницы не выезжаю. Есть люди, которые чего только не делают, даже запрещенное, но ни разу в больницу не попадали.

    Были футболисты, которые могли всю ночь не спать, а потом выходили и делали игру, оформляя хет-трик. Другие же готовятся неделю – и на поле их не видно.

    Конечно, нужно соблюдать режим, однозначно. Но именно твой режим, который тебе помогает, устраивает тебя. Все тренируются, готовятся по-своему. Лионель Месси вот тоже 20 лет тренируется, как и все, но никто же не может играть, как он.

    Из футбола сделали науку. Ясно, что в каких-то моментах это помогает – в тренировочном процессе, например. Но изобретать что-то бесполезно.

    Многие говорят, что футбол стал быстрее, но когда я смотрю игры 80-х, Диего Марадона берет мяч и пятерых обыгрывает. Как бы ты ни бегал, мяч все равно быстрее.

    Главное – это голова, талант, данный богом, и многие другие факторы», – сказал Мостовой.

    • Глушенков в «Зените» с лета.
    • Максим с 7 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Игрок сейчас травмирован.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 18:26
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    Комментарии (7)
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    serhio80
    1728660600
    Царю после операции в палате скучно чтоли?) или в шахматы/нарды уже всем соседям просрал и в долг не берут играть?)
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    Интерес
    1728662318
    " Как бы ты ни бегал, мяч все равно быстрее." Когда Марадона с мячом пятерых обыгрывает,это не имеет отношения к преимуществам мяча в скорости,это-индивидуальная скорость и мастерство игрока.Мяч быстрее,когда Акинфеев в состоянии давать через почти всё поле точный пас в 60 процентах выносов.
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    АлексМак
    1728662686
    Молодец! Всё правильно и ёмко изложил. Пока время позволяет на больничной койке заняться эпистолярным жанром.(
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    Нуф-Нуф
    1728662990
    Царь! Поправляйся!
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    NewLife
    1728664218
    Когда балаболят такую херню, мне вспоминается обладавший медвежьей силой хоккеист Блинов, щелчок которого превосходил фирсовский, и вратари просто опасались получить травму. Была тренировка, играли в баскетбол, и он поспорил что выхлебает ложкой тарелку водки с накрошенным туда хлебом. На этой тренировке у него остановилось сердце, и он умер.
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