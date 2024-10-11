Реакция Мостового на пристрастие Глушенкова к алкоголю

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил пристрастие нападающего «Зенита» Максима Глушенкова к пиву.

«За свою жизнь я чего только не видел. Кто только чего не делал: кто-то пил, кто-то нажирался, кто-то спал, другие же могли этого не делать. Все индивидуально. Кому-то это нравится, кому-то нет.

Единого подхода не существует. Если бы все было одинаково, тогда все были бы роботами, а так, конечно, все живые люди.

Я, например, пиво попробовал только в 23 года. Когда я приехал во Францию, там все после игры пили пиво и еще что-то. Ничего такого. Я там тоже попробовал.

Одного рецепта ведь нет. Я вот никогда не курил, а из больницы не выезжаю. Есть люди, которые чего только не делают, даже запрещенное, но ни разу в больницу не попадали.

Были футболисты, которые могли всю ночь не спать, а потом выходили и делали игру, оформляя хет-трик. Другие же готовятся неделю – и на поле их не видно.

Конечно, нужно соблюдать режим, однозначно. Но именно твой режим, который тебе помогает, устраивает тебя. Все тренируются, готовятся по-своему. Лионель Месси вот тоже 20 лет тренируется, как и все, но никто же не может играть, как он.

Из футбола сделали науку. Ясно, что в каких-то моментах это помогает – в тренировочном процессе, например. Но изобретать что-то бесполезно.

Многие говорят, что футбол стал быстрее, но когда я смотрю игры 80-х, Диего Марадона берет мяч и пятерых обыгрывает. Как бы ты ни бегал, мяч все равно быстрее.

Главное – это голова, талант, данный богом, и многие другие факторы», – сказал Мостовой.