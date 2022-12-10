«Алисон – буфетчик знатный, нереальный ландыш». Дзюба – о серии пенальти в матче Хорватия – Бразилия

Экс-капитан сборной России Артем Дзюба спрогнозировал победу Хорватии над Бразилией в четвертьфинале ЧМ-2022 после перехода игры в серию пенальти.

Также бывший нападающий «Зенита» раскритиковал вратаря бразильцев Алисона.

«Думаю, хорваты выиграют. Алисон очень плохо стоит на пенальти. Он очень сильный вратарь, но на пенальти слабый, как по мне. Ливакович слабее вратарь в целом, но на пенальти сильнее намного.

Что что, а в пенальти я все понимаю, особенно у вратарей.

Два по центру, Алисон – буфетчик знатный, нереальный ландыш. Из пяти ты обязан хотя бы один взять», – сказал Дзюба в сторис, опубликованных в соцсети.

В 1/2 финала ЧМ-2022 Хорватия встретится с Аргентиной.

Основное время матча с Бразилией завершилось со счетом 0:0, дополнительное – 1:1.

В серии пенальти хорваты победили – 4:2.

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