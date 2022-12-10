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    «Алисон – буфетчик знатный, нереальный ландыш». Дзюба – о серии пенальти в матче Хорватия – Бразилия

    Экс-капитан сборной России Артем Дзюба спрогнозировал победу Хорватии над Бразилией в четвертьфинале ЧМ-2022 после перехода игры в серию пенальти.

    Также бывший нападающий «Зенита» раскритиковал вратаря бразильцев Алисона.

    «Думаю, хорваты выиграют. Алисон очень плохо стоит на пенальти. Он очень сильный вратарь, но на пенальти слабый, как по мне. Ливакович слабее вратарь в целом, но на пенальти сильнее намного.

    Что что, а в пенальти я все понимаю, особенно у вратарей.

    Два по центру, Алисон – буфетчик знатный, нереальный ландыш. Из пяти ты обязан хотя бы один взять», – сказал Дзюба в сторис, опубликованных в соцсети.

    • В 1/2 финала ЧМ-2022 Хорватия встретится с Аргентиной.
    • Основное время матча с Бразилией завершилось со счетом 0:0, дополнительное – 1:1.
    • В серии пенальти хорваты победили – 4:2.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7613

      mihail200606 32 минуты назад

      Дрочила ты знатный...

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      Рейтинг: +444

      the teacher 55 минут назад

      Хорваты при таком раскладе могут опять в финале оказаться, Аргентина не сильнее Бразилии на данный момент

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      Рейтинг: +128

      Chicha > the teacher 30 минут назад

      Я думаю Аргентина слабее Бразилии.

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      Рейтинг: +12124

      ВетеR > the teacher 24 минуты назад

      по вашей логике ,россия сильнее Аргентины, так как выиграла у арабов, а Аргентина проиграла ?)

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      Рейтинг: +2958

      Валерий2705 > ВетеR 7 минут назад

      Все здесь, кроме тебя, поняли о чем речь. Бразильцы по игре, действительно смотрелись лучше, чем Аргентина, и это говорит о том, что Хорваты могут и с ними сыграть в свой автобус, прихавать Месси и пролезть по пенальти. И оратор выше пишет, что такое МОЖЕТ быть, а не точно случится. А вот логика про Россию и арабов, которые выдали игру на голову выше чем на прошлом ЧМ, по истине идиотская.

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