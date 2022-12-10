Бразилия вылетела с ЧМ-2022, уступив Хорватии в серии пенальти.

Команда Тите открыла счет на 105+1-й минуте, но на 116-й упустила преимущество.

Бразильцы стали первой сборной в истории чемпионатов мира, вылетевшей из турнира, поведя 1:0 в дополнительных таймах.

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Новости сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2022

Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

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