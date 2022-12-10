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    «Самый бездарный вид спорта». Глава UFC Уайт раскритиковал футбол

    Дэйна Уайт, глава UFC, выступил с критикой футбола.

    «Футбол – это еще одна игра с мячом. Терпеть не могу футбол; считаю его самым бездарным видом спорта на планете.

    Насколько бездарным надо быть, чтобы проиграть, когда ворота такие большие?» – сказал Уайт.

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    Источник: Sport Bible

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