«Спартак» опубликовал расписание зимних сборов. Клуб подтвердил участие в Зимнем кубке РПЛ

Стал известен план «Спартака» на зимние сборы.

«Основной состав соберется в Москве после отпуска 10 января. 11 и 12 января подопечные Гильермо Абаскаля пройдут в Москве углубленное медицинское обследование, а на следующий день отправятся в ОАЭ.

Подготовка команды в Эмиратах будет разбита на два этапа – с 13 по 27 января в Дубае и с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.

На первом сборе «Спартак» проведет несколько товарищеских матчей. В одном из них 27 января нашим соперником станет болгарский «Ботев» из Пловдива. Полное расписание игр мы сообщим позднее.

В Абу-Даби красно-белые примут участие в товарищеском турнире Зимний кубок РПЛ. 2 февраля «Спартак» сыграет с «Ростовом», 6-го – с «Краснодаром», а 10-го – с «Сочи».

Третий сбор пройдет в турецком Белеке с 14 по 20 февраля», – сообщает пресс-служба «Спартака».

«Спартак» завершил первый круг РПЛ на втором месте.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира