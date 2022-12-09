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    «Спартак» опубликовал расписание зимних сборов. Клуб подтвердил участие в Зимнем кубке РПЛ

    Стал известен план «Спартака» на зимние сборы.

    «Основной состав соберется в Москве после отпуска 10 января. 11 и 12 января подопечные Гильермо Абаскаля пройдут в Москве углубленное медицинское обследование, а на следующий день отправятся в ОАЭ.

    Подготовка команды в Эмиратах будет разбита на два этапа – с 13 по 27 января в Дубае и с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.

    На первом сборе «Спартак» проведет несколько товарищеских матчей. В одном из них 27 января нашим соперником станет болгарский «Ботев» из Пловдива. Полное расписание игр мы сообщим позднее.

    В Абу-Даби красно-белые примут участие в товарищеском турнире Зимний кубок РПЛ. 2 февраля «Спартак» сыграет с «Ростовом», 6-го – с «Краснодаром», а 10-го – с «Сочи».

    Третий сбор пройдет в турецком Белеке с 14 по 20 февраля», – сообщает пресс-служба «Спартака».

    • «Спартак» завершил первый круг РПЛ на втором месте.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

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    Источник: сайт «Спартака»

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