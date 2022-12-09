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    Пеле ответил Мбаппе. Француз призвал молиться за короля

    Экс-форвард сборной Бразилии Пеле отреагировал на поддержку со стороны Килиана Мбаппе.

    Несколько дней назад француз написал в соцсетях: «Молитесь за Короля».

    «Спасибо, Килиан Мбаппе. Я рад, что ты побил очередной мой рекорд на этом чемпионате мира, друг мой!» – ответил Пеле.

    • 82-летний Пеле борется с раком. Также он перенес коронавирус.
    • Сейчас легендарный футболист находится в больнице.
    • Бразилец трижды становился чемпионом мира.

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