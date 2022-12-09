Пеле ответил Мбаппе. Француз призвал молиться за короля

Экс-форвард сборной Бразилии Пеле отреагировал на поддержку со стороны Килиана Мбаппе.
Несколько дней назад француз написал в соцсетях: «Молитесь за Короля».
«Спасибо, Килиан Мбаппе. Я рад, что ты побил очередной мой рекорд на этом чемпионате мира, друг мой!» – ответил Пеле.
- 82-летний Пеле борется с раком. Также он перенес коронавирус.
- Сейчас легендарный футболист находится в больнице.
- Бразилец трижды становился чемпионом мира.
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Источник: твиттер Пеле