Пеле ответил Мбаппе. Француз призвал молиться за короля

Экс-форвард сборной Бразилии Пеле отреагировал на поддержку со стороны Килиана Мбаппе.

Несколько дней назад француз написал в соцсетях: «Молитесь за Короля».

«Спасибо, Килиан Мбаппе. Я рад, что ты побил очередной мой рекорд на этом чемпионате мира, друг мой!» – ответил Пеле.

82-летний Пеле борется с раком. Также он перенес коронавирус.

Сейчас легендарный футболист находится в больнице.

Бразилец трижды становился чемпионом мира.

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