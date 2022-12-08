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    «Торпедо» может назначить 23-летнего сына председателя совета директоров на пост главы селекции

    Георгий Менжинский претендует на должность руководителя селекционной службы «Торпедо».

    Он сам рассказывает о возможном назначении сотрудникам московского клуба.

    При этом у 23-летнего Менжинского мало селекционного опыта, а его инициативы по приглашению футболистов и тренеров получились провальными.

    • «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 17 туров.
    • Георгий Менжинский – сын председателя совета директоров клуба Сергея Менжинского.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1510

      Artemka444 11 минут назад

      Что за пипец?
      И для этого торпедо выходило в рпл??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23720

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      "Революционное" назначение! "Смело товарищи, в ногу!"...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2176

      моэм 18 минут назад

      Почему бы и нет , он даже писать и читать умеет ....в наше время этого достаточно , если ты чей то " сынок " ..

      0
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      Рейтинг: +11057

      R_a_i_n 37 минут назад

      Цорн 2 подрастает

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