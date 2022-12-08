«Торпедо» может назначить 23-летнего сына председателя совета директоров на пост главы селекции

Георгий Менжинский претендует на должность руководителя селекционной службы «Торпедо».
Он сам рассказывает о возможном назначении сотрудникам московского клуба.
При этом у 23-летнего Менжинского мало селекционного опыта, а его инициативы по приглашению футболистов и тренеров получились провальными.
- «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 17 туров.
- Георгий Менжинский – сын председателя совета директоров клуба Сергея Менжинского.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: «РБ Спорт»