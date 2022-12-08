«Моя реакция была бы пожестче». Юран – об инциденте с кошкой на пресс-конференции сборной Бразилии

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал поступок сотрудника сборной Бразилии, который бросил на пол кошку во время пресс-конференции.

«Кошмар. Хорошо, что я не сидел там на пресс‑конференции. Моя реакция была бы пожестче.

Сидит кошка, ну и что? Я бы так же взял этого человека и выбросил», – сказал Юран.

9 декабря Бразилия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 против Хорватии.

Кошка в арабском мире – почитаемое животное.

Бразилия не брала ЧМ с 2002 года.

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