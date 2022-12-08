Билялетдинов объяснил, почему принял предложение от «Химок»

Новый тренер «Химок» Ринат Билялетдинов прокомментировал свое трудоустройство в подмосковном клубе.

«Не сказать, что переговоры были долгими. Позвонили, предложили встретиться и побеседовать, потом повторно и все.

Когда оформился, можно подтвердить – факт свершился. Я подумал, что хорошее предложение. Это серьезный вызов, но я не брал много времени на размышление.

Верю ли, что «Химки» останутся в РПЛ? Задача серьезная, хочется ее выполнить, я не знаю людей, которые берутся за какое-то дело, не веря в успех», – сказал 65-летний специалист.

«Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.

Команда набрала 12 очков в 17 турах.

Билялетдинов будет работать в тренерском штабе Спартака Гогниева.

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