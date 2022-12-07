Билялетдинов вошел в тренерский штаб Гогниева в «Химках»

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что станет помощником Спартака Гогниева в «Химках».

«Переговоры завершены. Теперь могу сказать, что нахожусь вместе с «Химками» в отпуске, как ассистент Гогниева. Во время сборов начну свою работу в клубе. За что буду отвечать? Пока что неизвестно. Сядем на сборах и поговорим, кто за какой сектор отвечает», — сказал Билялетдинов.

«Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.

Команда набрала 12 очков в 17 турах.

Гогниев возглавляет химчан с сентября.

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