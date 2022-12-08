Английский журналист объяснил желание «Челси» купить Захаряна

Журналист Standard Sport Низар Кинселла рассказал, почему «Челси», несмотря на возникшие проблемы, продолжает претендовать на полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
«У Арсена лучший возраст для игры в футбол. Он постоянно выходит за «Динамо» и за сборную России. Это талант, который «Челси» может развить.
Нет сюрприза в том, что клуб им интересуется и хочет подписать. «Челси» – одна из лучших команд мира с точки зрения работы с молодыми.
Им нравится Захарян, потому что они хотят поддерживать звание лучших в этом направлении. Переход Арсена может помочь в этом», – объяснил Кинселла.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Летом переход игрока в «Челси» сорвался из-за санкций.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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Источник: «Чемпионат»