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Английский журналист объяснил желание «Челси» купить Захаряна

8 декабря 2022, 09:29

Журналист Standard Sport Низар Кинселла рассказал, почему «Челси», несмотря на возникшие проблемы, продолжает претендовать на полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«У Арсена лучший возраст для игры в футбол. Он постоянно выходит за «Динамо» и за сборную России. Это талант, который «Челси» может развить.

Нет сюрприза в том, что клуб им интересуется и хочет подписать. «Челси» – одна из лучших команд мира с точки зрения работы с молодыми.

Им нравится Захарян, потому что они хотят поддерживать звание лучших в этом направлении. Переход Арсена может помочь в этом», – объяснил Кинселла.

  • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
  • Летом переход игрока в «Челси» сорвался из-за санкций.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Динамо Челси Захарян Арсен
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