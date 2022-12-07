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  • Орлов объяснил, почему сборная России не вышла бы из группы на ЧМ-2022

Орлов объяснил, почему сборная России не вышла бы из группы на ЧМ-2022

7 декабря 2022, 16:28
6

Комментатор Геннадий Орлов считает, что сборная России не вышла бы из группы на чемпионате мира-2022, если бы ее допустили до турнира.

Данил Круговой недавно сказал, что сборная вышла бы из группы, если бы попала на ЧМ в Катар. Как, на ваш взгляд, выступила бы сборная России?

– У меня очень сдержанное мнение на этот счет. Конечно, я желаю успехов сборной России, но тот темп, которые 90 минут держат команды на чемпионат мира, российские футболисты держать не могут.

В сборной России нет ни одной европейской звезды. Поэтому – на что рассчитывать? Предполагать, что сборная бы вышла из группы – чистый оптимизм. Нам, во-первых, надо было бы поляков обыграть. Российский футбол не способен сегодня на такой уровень в финальной части. У нас просто нет мастеровитых игроков.

А самое главное – физическая подготовленность. Наши футболисты здорово живут и говорят, но почему они не бегают девяносто минут?

Когда я играл в футбол, еще во времена Советского Союза, у нас не было игрока, который бы не мог весь матч бегать и пробегать по 12-14 километров. А сейчас – дом отдыха. Отыграли эпизод и стоят. Это в российском чемпионате. А в европейских-то так не играют.

Когда мы будем физически готовы, тогда можно будет о чем-то говорить. Надо давать объективную оценку, иначе наши футболисты не будут прогрессировать. А мыслить в духе «нам бы только туда попасть» – русский авось.

  • Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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alex1951
1670427312
Чего гадать....Россия отстой. В данный момент. И в прямом и переносном смысле слова. Когда они выходили в финальную часть это было ,что то ,вроде фильмов ужасов ....2012,2018...чехи ,испанцы? и что дальше?
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raritet
1670427328
Тут с Орловым не поспорить. Совершенно случайно попался повтор матча ЦСКА-Краснодар. В кадре кто-то из ЦСКА спокойно , как будто кадр замедлен, проходит мимо 4 защитников, полузащитников , которые играют роль манекенов , не более того и закатывает мяч в ворота, воротчик , даже не попытался изобразить что-то хоть отдали похожее на движения вратаря Марокко. Как будто его это дело не касается. Если обьективно, то наше роль на нынешнем празднике футбола была бы ограничена чисто символически-присутствием на поле и раздачей очков всем, кто этого жаждет.
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