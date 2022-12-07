Орлов объяснил, почему сборная России не вышла бы из группы на ЧМ-2022

Комментатор Геннадий Орлов считает, что сборная России не вышла бы из группы на чемпионате мира-2022, если бы ее допустили до турнира.

– Данил Круговой недавно сказал, что сборная вышла бы из группы, если бы попала на ЧМ в Катар. Как, на ваш взгляд, выступила бы сборная России?

– У меня очень сдержанное мнение на этот счет. Конечно, я желаю успехов сборной России, но тот темп, которые 90 минут держат команды на чемпионат мира, российские футболисты держать не могут.

В сборной России нет ни одной европейской звезды. Поэтому – на что рассчитывать? Предполагать, что сборная бы вышла из группы – чистый оптимизм. Нам, во-первых, надо было бы поляков обыграть. Российский футбол не способен сегодня на такой уровень в финальной части. У нас просто нет мастеровитых игроков.

А самое главное – физическая подготовленность. Наши футболисты здорово живут и говорят, но почему они не бегают девяносто минут?

Когда я играл в футбол, еще во времена Советского Союза, у нас не было игрока, который бы не мог весь матч бегать и пробегать по 12-14 километров. А сейчас – дом отдыха. Отыграли эпизод и стоят. Это в российском чемпионате. А в европейских-то так не играют.

Когда мы будем физически готовы, тогда можно будет о чем-то говорить. Надо давать объективную оценку, иначе наши футболисты не будут прогрессировать. А мыслить в духе «нам бы только туда попасть» – русский авось.

Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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