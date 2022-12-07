Два клуба лидируют по количеству представителей в 1/4 финала ЧМ-2022

По 11 футболистов «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» представлены в 1/4 финала чемпионата мира-2022. Это максимум.

Далее идет «Барселона», у которой пять игроков в четвертьфинале.

65 из 207 игроков 1/4 финала представляют АПЛ. Далее идет Примера (31 футболист). 23 игрока – из Серии А.

Матчи 1/4 финала ЧМ-2022 состоятся 9 и 10 декабря.

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