Губерниев: «Роналду – редкое говно»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Ещe недавно в споре Роналду – Месси я был за Криштиану! Но в свете последних событий весь мир увидел, что португалец – редкое говно… Тьфу», – написал Губерниев в телеграме.

Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.

Он вышел на замену в матче со Швейцарией (6:1) на 73-й минуте.

Португалия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.

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