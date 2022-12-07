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    Губерниев: «Роналду – редкое говно»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

    «Ещe недавно в споре Роналду – Месси я был за Криштиану! Но в свете последних событий весь мир увидел, что португалец – редкое говно… Тьфу», – написал Губерниев в телеграме.

    • Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.
    • Он вышел на замену в матче со Швейцарией (6:1) на 73-й минуте.
    • Португалия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3757

      Черкизовский Кот 24 минуты назад

      Роналду: "Губерниев - это кто?"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6557

      Красногорск_Фан 52 минуты назад

      Если не спускаться до уровня Губерниева, скажу культурно. Его или Роналду забудут первым. Вопрос риторический. Судьба журналюги недолга в отличие от великих спортсменов.

      1
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      Рейтинг: +257

      эд100 53 минуты назад

      ещё недавно я прислушивался к тебе Губа, но наконец понял, КАКОЕ ТЫ ГОВНО!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +5911

      GoldPlayFIFARus9 > эд100 46 минут назад

      Ты к нему прислушивался? о_О

      3
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      ...
      Рейтинг: +257

      эд100 > GoldPlayFIFARus9 43 минуты назад

      повинен! каюсь.

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