Павлюченко: «Я просто в шоке! Думал, что Испания отгрузит Марокко три мяча и пройдет дальше»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал вылет сборной Испании с ЧМ-2022 после поражения от Марокко по пенальти в 1/8 финала.

«Я очень сильно удивлeн вылету сборной Испании с чемпионата мира. Я просто в шоке! Думал, что они отгрузят Марокко два-три мяча и спокойно пройдут дальше.

Пенальти – это всегда лотерея. Наверное, марокканцы и надеялись на эту серию. Не думаю, что это карма вернула им за поражение Японии. Возможно, они неправильно подошли психологически к этому матчу, произошла недооценка соперника.

Испания вылетела с турнира, но я не расстроен этому, потому что моя сборная уже в четвертьфинале! За кого я болею? А это секрет, пока не буду говорить» – сказал Павлюченко.

Марокко сыграет в 1/4 финала с Португалией или Швейцарией.

Испанцы во второй раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.

На ЧМ-2018 Испания проиграла России по пенальти.

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