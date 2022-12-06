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    Павлюченко: «Я просто в шоке! Думал, что Испания отгрузит Марокко три мяча и пройдет дальше»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал вылет сборной Испании с ЧМ-2022 после поражения от Марокко по пенальти в 1/8 финала.

    «Я очень сильно удивлeн вылету сборной Испании с чемпионата мира. Я просто в шоке! Думал, что они отгрузят Марокко два-три мяча и спокойно пройдут дальше.

    Пенальти — это всегда лотерея. Наверное, марокканцы и надеялись на эту серию. Не думаю, что это карма вернула им за поражение Японии. Возможно, они неправильно подошли психологически к этому матчу, произошла недооценка соперника.

    Испания вылетела с турнира, но я не расстроен этому, потому что моя сборная уже в четвертьфинале! За кого я болею? А это секрет, пока не буду говорить» — сказал Павлюченко.

    • Марокко сыграет в 1/4 финала с Португалией или Швейцарией.
    • Испанцы во второй раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.
    • На ЧМ-2018 Испания проиграла России по пенальти.

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    Источник: «Чемпионат»

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