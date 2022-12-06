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    Испания и Марокко сыграли вничью – 0:0. Во 2-й раз на ЧМ-2022 будет дополнительное время

    Завершилось основное время в матче 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Марокко и Испании.

    Команды не смогли забить друг другу – 0:0. Во второй раз на этом чемпионате мира будут два дополнительных тайма по 15 минут.

    Впервые это произошло в понедельник – после ничьей 1:1 Хорватия победила Японию в серии пенальти.

    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Марокко – Испания.
    • Победитель этой пары в четвертьфинале ЧМ-2022 встретится с Португалией или Швейцарией.

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    Новости сборной Испании на ЧМ-2022

    Новости сборной Марокко на ЧМ-2022

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7620

      BarStep 43 минуты назад

      А как всё начиналось-то с Костой!?

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