Испания и Марокко сыграли вничью – 0:0. Во 2-й раз на ЧМ-2022 будет дополнительное время

Завершилось основное время в матче 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Марокко и Испании.

Команды не смогли забить друг другу – 0:0. Во второй раз на этом чемпионате мира будут два дополнительных тайма по 15 минут.

Впервые это произошло в понедельник – после ничьей 1:1 Хорватия победила Японию в серии пенальти.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Марокко – Испания.

Победитель этой пары в четвертьфинале ЧМ-2022 встретится с Португалией или Швейцарией.

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Новости сборной Испании на ЧМ-2022

Новости сборной Марокко на ЧМ-2022

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