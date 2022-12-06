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    Аршавин рассказал, чем ему запомнился Жиру в «Арсенале»

    Экс-футболист «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о бывшем партнере по лондонской команде Оливье Жиру.

    – Один из героев ЧМ – Жиру. Вы пересекались с ним в Лондоне. Чем он тогда запомнился? Ты тогда забил свой последний гол за «Арсенал» в матче, в котором Жиру забил свой первый за них же.

    – Правда? Я и не помню. Зато помню, что Жиру был веселым.

    Парень, который всегда любил красоваться перед зеркалом и кайфовал от себя.

    Жиру был открытым человеком, и я вспоминаю его с теплыми чувствами.

    • Жиру во время ЧМ-2022 стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.
    • На клубном уровне он сейчас выступает за «Милан».
    • Аршавин играл в «Арсенале» с 2009 по 2013 год, Жиру – с 2012 по 2018 год.

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    Источник: Sport24

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