Аршавин рассказал, чем ему запомнился Жиру в «Арсенале»

Экс-футболист «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о бывшем партнере по лондонской команде Оливье Жиру.

– Один из героев ЧМ – Жиру. Вы пересекались с ним в Лондоне. Чем он тогда запомнился? Ты тогда забил свой последний гол за «Арсенал» в матче, в котором Жиру забил свой первый за них же.

– Правда? Я и не помню. Зато помню, что Жиру был веселым.

Парень, который всегда любил красоваться перед зеркалом и кайфовал от себя.

Жиру был открытым человеком, и я вспоминаю его с теплыми чувствами.

Жиру во время ЧМ-2022 стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

На клубном уровне он сейчас выступает за «Милан».

Аршавин играл в «Арсенале» с 2009 по 2013 год, Жиру – с 2012 по 2018 год.

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