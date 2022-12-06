Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мбаппе потребовалось на 150 матчей меньше, чем Роналду, чтобы забить 250 голов

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши (3:1).

    Второй гол в этой игре стал для футболиста «ПСЖ» 250-м в профессиональной карьере.

    Французу потребовалось 360 матчей для достижения данной отметки – меньше чем Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

    Португалец забил 250-й мяч в карьере в 510-й встрече, аргентинец – в 379-й.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Франция ни разу не проиграла на Евро/ЧМ, если Мбаппе в старте
    Семин оценил игру Мбаппе на ЧМ-2022 1
    Мбаппе побил рекорд Герда Мюллера на ЧМ 1
    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:32
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11