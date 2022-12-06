Мбаппе потребовалось на 150 матчей меньше, чем Роналду, чтобы забить 250 голов

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши (3:1).

Второй гол в этой игре стал для футболиста «ПСЖ» 250-м в профессиональной карьере.

Французу потребовалось 360 матчей для достижения данной отметки – меньше чем Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

Португалец забил 250-й мяч в карьере в 510-й встрече, аргентинец – в 379-й.

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