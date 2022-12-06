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  • Мбаппе потребовалось на 150 матчей меньше, чем Роналду, чтобы забить 250 голов

Мбаппе потребовалось на 150 матчей меньше, чем Роналду, чтобы забить 250 голов

6 декабря 2022, 16:32
4

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши (3:1).

Второй гол в этой игре стал для футболиста «ПСЖ» 250-м в профессиональной карьере.

Французу потребовалось 360 матчей для достижения данной отметки – меньше чем Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

Португалец забил 250-й мяч в карьере в 510-й встрече, аргентинец – в 379-й.

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Источник: Opta
Франция. Лига 1 Чемпионат мира Франция ПСЖ Месси Лионель Роналду Криштиану Мбаппе Килиан
Комментарии (4)
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egraf
1670334220
Красава! Последние голы - класс!!!
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slavа0508
1670336186
Если не перестанет пахать . то явно переплюнет и Месси и Рональдо ...по титулам за сборную уже переплюнул Месси ....
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Красногорск_Фан
1670336547
Статист утонул переходя реку, которая в среднем была метр глубиной. Иногда достаточно забить один гол или отбить один пенальти чтобы войти в историю. Но Те самые. Как Евсеев или Акинфеев .
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САНЁК17
1670337241
У Рона закончились снаряды из дальнего удара по воротам,он в мю забивал из далека,а сейчас с 20 метров не попадает.А в будущем черепашка тожи им станет.
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