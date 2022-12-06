Мбаппе потребовалось на 150 матчей меньше, чем Роналду, чтобы забить 250 голов

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши (3:1).
Второй гол в этой игре стал для футболиста «ПСЖ» 250-м в профессиональной карьере.
Французу потребовалось 360 матчей для достижения данной отметки – меньше чем Криштиану Роналду и Лионелю Месси.
Португалец забил 250-й мяч в карьере в 510-й встрече, аргентинец – в 379-й.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Килиан Мбапее: новости об игроке на ЧМ-2022
Новости сборной Франции на ЧМ-2022
Результаты сборной Франции на ЧМ-2022
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: Opta