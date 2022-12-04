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    Англия и Франция сыграют в 1/4 финала ЧМ-2022

    Стал известна еще одна пара участников 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

    В четвертьфинале турнира между собой сыграют сборные Англии и Франции. Встреча пройдет 10 декабря.

    • Англичане победили в 1/8 финала турнира Сенегал (3:1), французы обыграли Польшу (3:1).
    • В другом четвертьфинале сыграют Нидерланды и Аргентина.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.12.2022 23:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11262

      alex1951 11 минут назад

      Уважаемые болельщики футбола...
      Не собираюсь никого обижать....
      Может я ошибусь,но...но Англия - это вам не Франция...они на нее давно зуб точат....
      Но на Англию ставлю....хотя пока все без сюрпизов...

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