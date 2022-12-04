Англия и Франция сыграют в 1/4 финала ЧМ-2022

Стал известна еще одна пара участников 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.
В четвертьфинале турнира между собой сыграют сборные Англии и Франции. Встреча пройдет 10 декабря.
- Англичане победили в 1/8 финала турнира Сенегал (3:1), французы обыграли Польшу (3:1).
- В другом четвертьфинале сыграют Нидерланды и Аргентина.
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Новости сборной Франции по футболу на ЧМ-2022
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Источник: «Бомбардир»