Англия и Франция сыграют в 1/4 финала ЧМ-2022

Стал известна еще одна пара участников 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

В четвертьфинале турнира между собой сыграют сборные Англии и Франции. Встреча пройдет 10 декабря.

Англичане победили в 1/8 финала турнира Сенегал (3:1), французы обыграли Польшу (3:1).

В другом четвертьфинале сыграют Нидерланды и Аргентина.

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