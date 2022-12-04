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    Стерлинг пропустит матч Англия – Сенегал по семейным обстоятельствам

    Сборная Англии объявила состав на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Сенегала.

    В заявке отсутствует нападающий Рахим Стерлинг.

    В сборной сообщили, что он пропустит игру по семейным обстоятельствам.

    • Стерлинг играл в матчах 1-го и 2-го туров группового этапа.
    • В игре с Уэльсом он остался в запасе.

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    Источник: твиттер сборной Англии

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6489

      Красногорск_Фан 24 минуты назад

      Хороший игрок этот Рахит. Но у Англии много других не хуже. Будем посмотреть.

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      Рейтинг: +8474

      vladik12 56 минут назад

      Все-таки нашел алкоголь в Катаре?

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