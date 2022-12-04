Стерлинг пропустит матч Англия – Сенегал по семейным обстоятельствам

Сборная Англии объявила состав на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Сенегала.
В заявке отсутствует нападающий Рахим Стерлинг.
В сборной сообщили, что он пропустит игру по семейным обстоятельствам.
- Стерлинг играл в матчах 1-го и 2-го туров группового этапа.
- В игре с Уэльсом он остался в запасе.
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Источник: твиттер сборной Англии