Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Борис Игнатьев: «Месси – простой рязанский парень»

    Бывший тренер сборной России и других команд Борис Игнатьев поговорил о характере форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

    – Месси никогда не будет вести себя так, как Диего Марадона. Он приземленный, уравновешенный, знающий себе цену. Никогда не превысит нормы дозволенного. Он не может показать своим видом: я же Месси! Нет. Это простой, доступный, рязанский парень, как говорится.

    – Рукой Месси не забьет на чемпионате мира.

    – Да. Или признается: я забил рукой. Для него в общественном пространстве имиджевая составляющая – не последнее дело.

    • Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
    • В отличие от Марадоны, Месси не выигрывал чемпионат мира.
    • Аргентина с Месси продолжает борьбу за титул на ЧМ-2022.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    У Месси и Марадоны сейчас равенство по трем статистическим показателям
    Ван дер Ваарт: «Когда я играл против Месси, я звал маму. Но сейчас его можно остановить» 5
    Бракамонте: «Месси – будущий чемпион мира» 9
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:54
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12122

      ВетеR 1 час назад

      точно, как дзюба , только не дроч.р

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1091

      Александр52 1 час назад

      Не опасайтесь крикливых, а бойтесь молчаливых, особенно с итальянским акцентом и рязанской душой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7498

      Беспонтий 2 часа назад

      тогда рональду мужичонка из торжка

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11