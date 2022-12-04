Борис Игнатьев: «Месси – простой рязанский парень»

Бывший тренер сборной России и других команд Борис Игнатьев поговорил о характере форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

– Месси никогда не будет вести себя так, как Диего Марадона. Он приземленный, уравновешенный, знающий себе цену. Никогда не превысит нормы дозволенного. Он не может показать своим видом: я же Месси! Нет. Это простой, доступный, рязанский парень, как говорится.

– Рукой Месси не забьет на чемпионате мира.

– Да. Или признается: я забил рукой. Для него в общественном пространстве имиджевая составляющая – не последнее дело.

Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».

В отличие от Марадоны, Месси не выигрывал чемпионат мира.

Аргентина с Месси продолжает борьбу за титул на ЧМ-2022.

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