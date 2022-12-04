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    Аленичев: «Не вижу логики в новом формате Кубка России»

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев высказался о розыгрыше Кубка России.

    «Сейчас футбол преподносит очень много сюрпризов. Взять тот же чемпионат мира. Кубок России – не исключение. Да, «Спартак» выиграл Кубок в прошлом году. Может, на бумаге является фаворитом, но на деле это не так.

    Играть в феврале – это плохо. Может, те же матчи из Уфы перенесут. Минус, что команды не будут находиться в оптимальных кондициях. Не думаю, что мы увидим зрелищные игры.

    Буквально только сегодня вник в формат Кубка. Мне он непонятен. Не вижу в этом логики. В 1/4 ты проигрываешь, но ещe участвуешь. Мне непонятно. Выиграли в том, что больше игр. Я бы предпочeл играть в группах и сразу на вылет», – сказал Аленичев.

    • Накануне состоялась жеребьевка плей-офф Кубка России.
    • Турнир возобновится в феврале.
    • Финал состоится в «Лужниках».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17277

      ilichkadr 45 минут назад

      Дима, сейчас логика никому не нужна. Нужен креатив, тем самым показать новое решение проблемы, новый метод, хотя мы уже подобное проходили. Устанавливали предел выживаемости при минус 15-ти, играли на поле-озере в Хабаровске (Зенит-СКА) или на "прекрасном" поле-огороде в Воронеже в весеннюю распутицу...........

      1
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    • ...
      Рейтинг: +21

      ароба 1 час назад

      Мне он непонятен.

      2
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      Рейтинг: +17231

      Garrincha58 2 часа назад

      дело говорит! но дело в том, что у нас принимают решения дилетанты далёкие от футбола, но самые близкие к баблам

      4
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      Рейтинг: +21

      ароба > Garrincha58 1 час назад

      Мне он непонятен Кубок россии

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