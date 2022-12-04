Аленичев: «Не вижу логики в новом формате Кубка России»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев высказался о розыгрыше Кубка России.

«Сейчас футбол преподносит очень много сюрпризов. Взять тот же чемпионат мира. Кубок России – не исключение. Да, «Спартак» выиграл Кубок в прошлом году. Может, на бумаге является фаворитом, но на деле это не так.

Играть в феврале – это плохо. Может, те же матчи из Уфы перенесут. Минус, что команды не будут находиться в оптимальных кондициях. Не думаю, что мы увидим зрелищные игры.

Буквально только сегодня вник в формат Кубка. Мне он непонятен. Не вижу в этом логики. В 1/4 ты проигрываешь, но ещe участвуешь. Мне непонятно. Выиграли в том, что больше игр. Я бы предпочeл играть в группах и сразу на вылет», – сказал Аленичев.

Накануне состоялась жеребьевка плей-офф Кубка России.

Турнир возобновится в феврале.

Финал состоится в «Лужниках».

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира