Сборная Нидерландов установила личный рекорд

Беспроигрышная серия сборной Нидерландов на чемпионатах мира достигла 11 матчей. Это их личный рекорд (учитывается только основное время).
В 1/8 финала чемпионата мира-2022 Нидерланды победили США (3:1).
- Команду тренирует Луи ван Гаал.
- В 1/4 финала Нидерланды сыграют с Австралией или Аргентиной.
- Нидерландцы трижды играли в финалах ЧМ, но во всех уступили
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Источник: телеграм-канал Opta