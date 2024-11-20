Лига наций. Германия упустила победу над Венгрией (1:1), Нидерланды сыграли вничью с Боснией (1:1)

Германия в заключительном туре группового этапа не победила Венгрию. У немцев забил Феликс Нмеча.

В другой встрече Нидерланды не смогли победить Боснию и Герцеговину.

В 1/4 финала из этой группы вышли Нидерланды и Германия.

Лига наций. Лига А. Группа 3. 6-й тур

Венгрия – Германия – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Нмеча, 76; 1:1 – Собослаи, 90+9 (с пенальти).

Босния и Герцеговина – Нидерланды – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Бробби, 24; 1:1 – Демирович, 67.

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