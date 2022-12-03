Кержаков назвал главное разочарование ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Александр Кержаков высказался о вылете Германии с чемпионата мира-2022.

– Кто главное разочарование турнира?

– Кто-то называет главным разочарованием сборную Бельгии. Но в группе F было три хороших команды – Марокко, Хорватия и Бельгия. И кто-то из них должен был вылететь.

Если бы вылетела Хорватия, то ее тоже считали бы разочарованием.

А так, сборная Германия разочаровала результатом, но игра у немцев интересная.

– А с чем связываете провал сборной Германии?

– До сих пор считаю, что для них первая игра против Японии стала роковой.

Трудно было потом обеспечить себе плей-офф. В последнем туре не все от них зависело.

Германия вылетела с ЧМ-2022, заняв 3-е место в группе.

Немцев опередили Япония и Испания.

Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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