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    Кержаков назвал главное разочарование ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной России Александр Кержаков высказался о вылете Германии с чемпионата мира-2022.

    – Кто главное разочарование турнира?

    – Кто-то называет главным разочарованием сборную Бельгии. Но в группе F было три хороших команды – Марокко, Хорватия и Бельгия. И кто-то из них должен был вылететь.

    Если бы вылетела Хорватия, то ее тоже считали бы разочарованием.

    А так, сборная Германия разочаровала результатом, но игра у немцев интересная.

    – А с чем связываете провал сборной Германии?

    – До сих пор считаю, что для них первая игра против Японии стала роковой.

    Трудно было потом обеспечить себе плей-офф. В последнем туре не все от них зависело.

    • Германия вылетела с ЧМ-2022, заняв 3-е место в группе.
    • Немцев опередили Япония и Испания.
    • Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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