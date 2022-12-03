Ни одна сборная ЧМ-2022 не набрала максимальное количество очков на групповом этапе. По 7 очков набрали 3 команды

На чемпионате мира в Катаре закончились все матчи группового этапа.

Ни одна из сборных не смогла набрать максимальное количество очков.

Сегодня девять очков могли набрать Бразилия и Португалия, но они уступили своим соперникам.

По 7 очков на ЧМ-2022 набрали 3 сборные.

Это Нидерланды, Англия и Марокко.

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Результаты матчей ЧМ-2022

Таблицы результатов группового этапа чемпионата мира по футболу

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