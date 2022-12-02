Стали известны 15 из 16 участников плей-офф чемпионата мира

В Катаре продолжается групповой этап чемпионата мира-2022.

На данный момент уже известны 15 сборных, которые сыграют в 1/8 финала турнира.

Франция

Бразилия

Португалия

Нидерланды

Сенегал

Англия

США

Австралия

Аргентина

Польша

Марокко

Хорватия

Япония

Испания

Южная Корея

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Результаты матчей чемпионата мира по футболу

Календарь матчей чемпионата мира по футболу

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