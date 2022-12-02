Стали известны 15 из 16 участников плей-офф чемпионата мира

В Катаре продолжается групповой этап чемпионата мира-2022.
На данный момент уже известны 15 сборных, которые сыграют в 1/8 финала турнира.
- Франция
- Бразилия
- Португалия
- Нидерланды
- Сенегал
- Англия
- США
- Австралия
- Аргентина
- Польша
- Марокко
- Хорватия
- Япония
- Испания
- Южная Корея
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Результаты матчей чемпионата мира по футболу
Календарь матчей чемпионата мира по футболу
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Источник: Бомбардир.ру