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    Кержаков объяснил вылет сборной Германии с ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной России Александр Кержаков прокомментировал провал Германии на чемпионате мира-2022.

    «Видел матч Германии с Японией и вчера на стадионе смотрел игру с Коста-Рикой.

    Думаю, вылет сборной Германии – это не тренерский провал, а просто результат недооценки соперника в первом матче с Японией.

    Главный показатель – это то, как бежал Рюдигер, когда они вели 1:0.

    Вчера во втором тайме с Коста-Рикой немцы играли в свой футбол, это была настоящая немецкая машина.

    Они однозначно были достойны выхода из группы, но в этот раз японцы и испанцы оказались достойнее», – сказал Кержаков.

    • Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
    • Немцев опередили Япония и Испания.
    • Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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    Источник: «РБ Спорт»

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