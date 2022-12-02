Кержаков объяснил вылет сборной Германии с ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Александр Кержаков прокомментировал провал Германии на чемпионате мира-2022.

«Видел матч Германии с Японией и вчера на стадионе смотрел игру с Коста-Рикой.

Думаю, вылет сборной Германии – это не тренерский провал, а просто результат недооценки соперника в первом матче с Японией.

Главный показатель – это то, как бежал Рюдигер, когда они вели 1:0.

Вчера во втором тайме с Коста-Рикой немцы играли в свой футбол, это была настоящая немецкая машина.

Они однозначно были достойны выхода из группы, но в этот раз японцы и испанцы оказались достойнее», – сказал Кержаков.

Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

Немцев опередили Япония и Испания.

Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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