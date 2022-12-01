Агент Малкома назвал несправедливой дисквалификацию игрока «Зенита» на шесть матчей

Луис Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать игрока на шесть матчей Кубка России за драку в игре со «Спартаком».
«Дисквалификация Малкома на шесть матчей Кубка России за драку — это очень несправедливо», – сказал Гарсия.
- Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
- Помимо Малкома на шесть матчей Кубка России дисквалифицированы зенитовцы Родригао и Вильмар Барриос, а также игроки «Спартака» Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев.
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Источник: «Чемпионат»