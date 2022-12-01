Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Малкома назвал несправедливой дисквалификацию игрока «Зенита» на шесть матчей

    Луис Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать игрока на шесть матчей Кубка России за драку в игре со «Спартаком».

    «Дисквалификация Малкома на шесть матчей Кубка России за драку — это очень несправедливо», – сказал Гарсия.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Правда или ложь? Тест про невероятные события на ЧМ

    Новости по теме
    Гендиректор «Зенита»: «Удивляет, что зачинщик-провокатор Промес вышел сухим из воды»
    «Зенит» оспорит решение КДК о дисквалификации Родригао, Малкома и Барриоса
    Федун отреагировал на решение КДК о дисквалификации игроков «Зенита» и «Спартака» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:34
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +76

      волк 75 4 минуты назад

      ну началось нытье ........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5458

      AtticusFinch 16 минут назад

      А он что правда бил? Семак же вроде возмущался по началу, мол никого не трогал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +620

      Sanches65 32 минуты назад

      Т.к. бил из подтижка, (как настоящий заднеприводный зенитовец) нужно было дисквалифицировать на год или два.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3105

      Ziklop > Sanches65 2 минуты назад

      соболь тогда в двадцать раз хуже, делал тоже самое в десять раз больше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +446

      Номэд 36 минут назад

      По мнению агента, Малкома надо было премировать епт.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11